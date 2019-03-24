GOT7 Jackson王嘉爾生日會講到喊　公開表演要戴帽竟然因為...　

港人韓星GOT7成員Jackson王嘉爾昨天（23日），在北京舉行25歲生日會與內地粉絲見面。生日會上Jackson除了表演外，當然少不了與粉絲聊天的時間。其中他提到近年來上台表演都會戴帽的原因，講到一半更忍不住落淚，令粉絲非常心痛。

適逢本月28日是Jackson的第25個生日，昨天他特別在北京舉行生日會，順道與粉絲作近距離見面，其中一部分Jackson提及近年表演時都會戴帽的原因。他講到：「常戴帽是因為我想遮着自己的臉，因為我的臉，人家一看到我就會說『他不是那個綜藝咖嗎』？」比起Jackson在節目上給人搞笑的印象，更希望粉絲和觀眾集中在他的舞台和音樂中，因此經常戴着帽表演。見到偶像說到哽咽，台下心痛的粉絲一直大叫「沒關係」鼓勵他。

Jackson王嘉爾公開近年戴帽表演，目的想擺脫「綜藝咖」的印象。（網上圖片）

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事實上已經非首次，見到Jackson因「綜藝咖」而公開落淚。早在去年6月，王嘉爾在內地出席品牌見面會時，曾提及過出道幾年來參與多套綜藝節目，讓他歌手的身份被忽略，創作的音樂亦受到批評。當時坦誠出道四年來一直心很累的他，沒想到至今仍被同樣問題困擾。可是有粉絲力撐的同時，亦有網民指出Jackson不甘成為綜藝咖，卻不停接拍綜藝節目，單是在中國已參與過超過20套綜藝，包括《偶像練習生》和《熱血街舞團》等，質疑Jackson的指控自打嘴巴。

Jackson已兩次因同一指控而公開落淚，但繼續接拍大量綜藝行為被部分網友批評有自打嘴巴之嫌。（網上圖片）