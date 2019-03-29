【日本綜藝】鹿兒島幼稚園特有課程　學生哥全部變晒天才兒童！

或者是因為年紀大機器壞，無論是記性、反應還是身體機能都慢慢感受到「衰退」，所以有言「小朋友學習最快」，小編有120％認同，亦同時悔不當初。所以很難怪現時很多虎爸／媽的出現，因為當感受過「衰退」之後，對自己的孩子有更加高的期望是理所當然，為的並非要彌補個人的「悔不當初」，而是希望小朋友長大很不必像自己般「後悔」。不過，小朋友亦不應被過份催谷，所以，現今在香港社會上，尤其幼稚園階段，很流行一種將學習與娛樂合而為一的「活動教學」，令小朋友從趣味中學習。而這種「活動教學」，在無奇不有的日本亦非常流行，而且發揮得非常之好。最近一集日本綜藝節目《ナニコレ珍百景》中，就拜訪了一所位於鹿兒島的幼稚園，就設計了4種固定課程，令所有學生都愛上讀書，變晒「天才兒童」，身心平衡發展！

其實日本的幼兒教育學所主要分為兩種，一為有託兒成份的保育園，二為正規的幼稚園，而今次小編所說的其實是「保育園」，寫為幼稚園是希望讀者能較易理解。（電視畫面）

兩大「身體」發展

這間位於鹿兒島的「通山保育園」致力平衡小朋友的「身」「心」發展。在「身方面，所有就讀的學童每日都會進行2項活動，分別是跳馬（跳び箱）和倒立（另有拱橋走路）。跳馬方面，基乎所有小朋友都能跳得過比自己高的高度，而求高的同時，亦會進階練習花式動作，例如跳馬後胸翻落地，最高一位5歲小朋友已經能跳過13階的高度，約1.5米高。而另一方面，學童們每天亦要練習靠牆倒立甚至倒立用手走路。

個一字排開真係好壯觀：

+ 7 + 6 + 5

兩大「知識」發展

除了令小朋友保持適當的運動量之外，小童的腦力發展亦相當重要！「通山保育園」非常著重「算術」的環節，要求小童每天都練習珠心算，利用小算盤去計數，這班6歲以下小童，已經能夠「心算」雙位數加減，即是小一至小三程度。但沒有最越級，只有更越級，園內還有一課是「中學語文教科書」的朗讀課堂，令小童對中學的教程有初步認識，同時亦成為小童們的挑戰目標！

真係即問即答㗎：

+ 3 + 2

「通山保育園」校長橫峯吉文：「我地嘅同學仔都好鍾意返學同讀書！」（電視畫面）

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