【福爾摩師奶．劇透】陳瀅江嘉敏再演「SheShe」　姊妹要和好？

TVB懸疑查案劇《福爾摩斯奶》今個星期開始踏入結局篇。上星期講到素嘉（陳瀅飾）與游池（余德丞飾）劃清界線，和百川（林韋辰飾）一起。而素嘉到「香廬」宣稱業權歸她所有，並要求妹娣（陳煒飾）等住客遷出。另外，素嘉覺得游池移情曉堯（江嘉敏飾），最後叫曉堯到百川家中服侍她。一夫（黃智賢飾）發現游池父親游俠當年被百川和王烈（吳瑞庭飾）聯手嫁禍劫米，百川想殺人滅口，一夫乘機拉攏王烈。

上星期講到素嘉接受百川，與他結成一黨。（電視截圖）

以下內容有劇透，逃生門在此：

下星期將會講到百川模仿開膛手犯案，嫁禍菲臘（布偉傑）飾。而曉堯和游池原諒素嘉，晚堯和素嘉變回朋友。素嘉後來被百川擄走，眾人後來在沙灘尋回受傷的素嘉。因為被菲臘重創勢力，王烈找一夫算帳，一夫被打至受傷。

曉堯和素嘉在床邊互訴心聲，終和好如初。

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另一方面，百川自擄走素嘉後失蹤，德英（徐榮飾）到沙灘尋找事件的重要證據，竟尋到百川的屍首，令他本來由嫌疑犯變為受害死者。而德英更在沙灘意外地找到素嘉的破爛衣袖。接著依然再發生命案，開膛手真正身份仍然未知……

德英在沙灘發現百川的屍首。