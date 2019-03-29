【福爾摩師奶】烈爺竟成男同性戀界「天菜」　吳瑞庭：FB俾人轟炸

無綫電視劇《福爾摩師奶》中，除了有很久不見的陳松伶姐姐（飾鮑姝娣／祖迪費查）、有破格演出的林韋辰（飾喬百川）之外，更有不少久未露面的金牌演員，其中飾演「碼頭幫會大佬」烈爺－吳瑞庭，就肯定是觀眾們最期待的一位。講起吳瑞庭（瑞庭哥）近年的演藝生涯以至為何相隔27年才重回TVB的經歷，就真的是「一匹布咁長」。（詳細請按此：【救妻同學會】外闖27年做美指突回TVB 吳瑞庭：舊同事叫我返去）

吳瑞庭係型嘅，不過都估唔到會有「天菜」呢個稱號。（受訪者提供）

雖則瑞庭哥「回巢」已久，不過真正讓觀眾重新認識他的，可說是這部《福爾摩師奶》。劇中飾演船運及貨倉老闆兼碼頭幫會大佬「烈爺」的他，一出場可說是「霸業外露，不少網民都大讚他型格非常，中佬味甚濃。不過，最令人意想不到的是，他甚了深得女性歡心之外，原來在男性界別亦都甚為吃香。在日前（28日）《福爾摩師奶》的演員飯聚中，他接受《香港01》訪問，除了表示多謝香港網民們對角色的喜愛之外，還對記者透露了，他在劇集播出被外地粉絲封為「天菜」一事。（註：根據網絡上翻查所知，「天菜」即解作「極品，極其符合我的標準要找的人」。）

雖然「烈爺」的戲份不算多，但角色也十分突出。（陳順禎攝）

吳瑞庭：「台灣人叫我天菜，咁我問佢點解。原來係佢哋基界（男同性戀）嘅男神。（拍咗呢套劇之後？）係吖。一日之間，直頭炸爆我個Facebook咁濟。自從烈爺出咗街之後，Feedback都算OK嘅，而我Facebook呢，就一晚之間俾人轟炸，響到我都唔知點算。但係我就發展有好多唔同國籍，有鬼佬呢，有印度，有緬甸，印尼，我都奇怪，冇理由佢哋識聽中文，係咪先？其中一個網友就留言畀我，佢話會叫佢所有朋友全部Add我。我自然就好開心，但係之後就響個不停。當中就有個外籍人仕，就Send Message畀我話：『Sorry吖，我唔知你結咗婚，有小朋友，我係基嘅。』我諗一日之間Around有500至800個人Add我Facebook，大部份都係男性。」



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吳瑞庭在《降魔的2.0》中也會出現，真的十分期待。（陳順禎攝）

吳瑞庭續說：「如是這，每日都會有朋友同我Say Hello，講早晨。冇形中自己就多咗個叫『天菜』嘅朵。通常呢樣嘢就係我廿幾歲嘅時候發生，尤其是喺馬來西亞拍戲嗰時。（而家你都Keep住好好吖，不過你冇介意咩？）我完全冇介意同性朋友，因為喺身邊我都好多呢類朋友，大家都好Close㗎。大家都好理解嗰樣嘢（吳瑞庭是直男），尤其是我未拍戲做時裝嘅時候，所以（呢種情況）我都見怪不怪。」不過，他最後亦呼籲各位粉絲，盡量加他的Facebook粉絲專頁，唔好再「炸」佢啦。