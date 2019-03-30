SS501金亨俊被指9年前強暴女性　堅稱清白強調雙方同意發生性關係

近日韓國爆出多單情色醜聞，就連SS501成員金亨俊亦捲入風波，被爆出9年前強暴女性的事件。對於自稱受害女性的指控，金亨俊快速否認，指兩人是在同意下發生性關係，並表示會誠實接受調查，相信事情必定會水落石出。

昨天（29日）SBS《8New》報道指，25日一名受害女性提交性侵犯起訴，指自己在2010年5月被一名男藝人在家中強暴。受害女性描述當時因工作，與男藝人到達自己的家後，說「我要哄你入睡」後便強行遭到性侵，其後男方更表示沒有關係。經過9年後，女方沒有收到男方的道歉外，更指要接受精神科治療，見到近期藝人的情色醜聞接連爆出，於是終於鼓起勇氣，向男方提告。

SBS《8New》昨天大爆SS501金亨俊，9年前涉嫌強暴女性。（網上圖片）

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報道播出時，雖然傳媒沒有公開涉嫌性侵犯的男藝人名字，可是卻用了一張打格的照片。眼利的粉絲對比不同的照片後，得悉男藝人的身份正是SS501成員金亨俊。正在海外進行演唱會的金亨俊，被指9年前強暴女性幾小時後，發聲明表示從沒有收到有關起訴，指報道不實。他解釋9年前的確曾與該名女性喝酒後，在對方的勸說下一同回家，在雙方同意下發生性關係，並不是性侵。

雖然傳媒沒有公開男藝人身份，可是眼利的網民查出照片主人是金亨俊。（網上圖片）

金亨俊方亦講到，懷疑有人惡意利用藝人的名義，正打算以誣告和損毀名譽等方面進行提告。上年退伍的金亨俊正在舉行個人世界巡迴演唱會，並在南美進行活動中，他承諾結束海外行程後，會回國誠實接受警方調查。近日韓國屢爆情色醜聞，加上公司慣性採取先否認的立場，因此金亨俊被指性侵，又成為網民和粉絲非常關注的事件之一。

提告女生在Twitter上傳短文「那段時間記憶中的每一個細節都讓我非常心痛」，表示至今也難以適應外面的社交生活。（網上截圖）