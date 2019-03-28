【勝利醜聞】涉嫌散播偷拍照被立案　自稱曾勸鄭俊英收手大話連篇

由前BIGBANG成員勝利引起的「勝利門」事件，今天（28日）再有新進展，警方正式以涉嫌散播色情物而對勝利追加立案。警方更指散播地點包括多個聊天室，不只是有鄭俊英等人在內的聊天室。勝行早前接受《朝鮮日報》才聲稱自己是受害者之一，被網友質疑他大話連篇。

今天首爾地方警察廳廣域調查隊舉行記者招待會，向傳媒表示勝利涉嫌在手機聊天室，散播未經同意拍攝的色情物，並已立案調查。根據警方的調查後，發現勝利在多個聊天室內散播多張偷拍照片，包括有鄭俊英和崔鍾訓等人在內的聊天室，而同時勝利亦已向警方承認一事。至於偷拍照是否由勝利親自拍攝，警方就表示正在確認中，相信短時間會有結果。

繼介紹性交易後，今天警方以涉嫌散播偷拍照，對勝利追加立案。（網上圖片）

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另一方面警方亦對鄭俊英再追加三項嫌疑，崔鍾訓則追加一項。（網上圖片）

早前勝利接受《朝鮮日報》訪問，以及親自向節目《我想知道真相》發信息自白時提及，自己曾私下勸予鄭俊英停止共享偷拍照片的行為，警告對方後果嚴重。沒想到今天警方就公布，以涉嫌散播色情物而對勝利追加立案。除了更確定鄭俊英等人，的確有非法散播偷拍色情物外，勝利更被質疑大話連篇。此外勝利向大眾假裝受害者之一的行為，亦引起網民的強烈不滿。

勝利早前向《我想知道真相》自白指被記者利用，再一次誠信大破產。（網上圖片）