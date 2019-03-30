【ASTRO香港演唱會】曬流利粵語　特別舞台致敬東方神起、SHINee

韓國男團ASTRO今天（30日），在香港舉行《ASTRO The 2nd ASTROAD to HONG KONG [STAR LIGHT] 2019》演唱會。6位成員車銀優、MJ、JIN JIN、文彬、Rocky和尹產賀，昨天已率先在記者會感受香港AROHA（ASTRO粉絲）的熱情，6人今晚都落力演出。

ASTRO特別從台側兩邊出場，與香港粉絲近距離接觸，亦多次走到小舞台表演。（陳穎妍攝）

ASTRO為了香港粉絲特別在台下兩側驚喜出場，來一個超近距離接觸。身穿黑金色整齊打歌服的ASTRO，一出場就連續帶來《Always You》、《With You》和《Crazy Sexy Cool》三首歌曲，炒熱現場氣氛，台下粉絲則大力揮動手上的應援手燈。一輪勁歌熱舞後，ASTRO當然有用廣東話與粉絲打招呼，車銀優更特別把自我介紹改成「我係今日喺香港過生日嘅車銀優」，果然非常用心。6人更不停跟翻譯講廣東話，場面搞笑。

ASTRO一開場就連唱多首大熱歌曲，展現組合成熟的一面。（陳穎妍攝）

ASTRO更準備了東方神起《Mirotic》和SHINee《Dream Girls》的特別舞台，除了向前輩致敬外，亦希望給AROHA一個新面貌。其中文彬和Rocky穿上背心，大曬強壯的臂肌；車銀優等人則真空穿上V領外套，胸肌若隱若現，引來粉絲接連不斷的尖叫聲。文彬講到：「兩組都是我們尊敬的前輩，我們也想向粉絲展示新的形象，幸好香港AROHA都非常喜歡。」

用心的ASTRO用廣東話自我介紹，今天生日的車銀優心情更是相當好。（陳穎妍攝）

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