米津玄師台北演唱會嚴防偷拍　觀眾手機要放入指定膠袋「隔離」

日本鬼才米津玄師30日在台大體育館舉辦「當脊椎化作蛋白石」演唱會，因為先前在上海場有偷拍外流，日方為了這位天才歌手將場地用黑布圍得滴水不漏，並強制每位入場觀眾都要將手機放入規定的夾鏈袋中不得拿出。儘管如此，歌迷毫無怨言，還有多名沒搶到票的粉絲在場外舉著求票標語，希望能有進場機會。

米津玄師在日本樂壇橫空出世，他被診斷出患有高功能自閉症，因不擅社交，他出道後從不上電視宣傳，唯一為去年年末的「紅白歌唱大賽」破例，以連線方式獻唱年度最紅歌曲《Lemon》。這首歌是他為日劇《法醫女王》（港譯：《不自然死因研究所》）打造，掀起K歌熱潮，成為2018年日本KTV點播冠軍。他也是目前在日本熱度唯一可以跟TWICE、防彈少年團匹敵的歌手，今年首度跨足海外演出，台灣場3000張票券從開賣就被搶購一空。

米津玄師周六晚一連演唱《LOSER》、《春雷》、《打上花火》、《Lemon》等代表作品，自我介紹時僅用中文講了一句「你好」就切換回日文「我是米津玄師，請多指教」。他演出全程幾乎沒說話，中途MC也點到為止，「第一次來台灣，沒想到在我的國家旁邊有這麼多喜歡我的音樂的朋友。嗯……該怎麼說呢？真的很感謝大家今天來，希望大家一起享受到最後。」粉絲也報以熱情歡呼，繼續陶醉在他的音樂聲中。

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