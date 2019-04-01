【Netflix】嚴選5套滄海遺珠驚悚片　第一名《夢魘》竟然係紀錄片

Netflix網上劇集影片近年發展的有多成功，就不需多講。影片庫之大，足夠連續煲劇3日3夜也不覺得悶。不過影片庫太多電影、劇集，某程度上並不是好事，因為在「茫茫片海」中，大家總會走漏眼睇漏那麼一齣精彩電影。2019年1月《李屍朝鮮》在Netflix獨家上映，一迅間整個網絡都掀起了恐怖片熱潮（又或者說，恐怖片熱潮從未冷卻過），《李屍朝鮮》過後，大家可能意猶未盡。 以下推介5套大家可能會走漏眼的驚悚片。（Bird Box、怪形一類大家都知的電影不在此列）

相比起《 Stake Land 2: The Stakelander》，前一集的《Stake Land》無論在故事或是畫面上也好得很多。（截圖）

美國的喪屍片多的如恆河沙數，看過的沒看過的，甚至是從沒在影院上畫過，Netflix也有。（截圖）

5. Stake Land 2: The Stakelander （末日血慌2）2010年



如果喜歡《屍殺列車》、《李屍朝鮮》或是Will Smith的《魔間傳奇》一類喪屍片的話，這部電影一定會十分對胃口。故事敘述一男一女主角在末世中尋找「新伊甸園」的旅程。雖然，故事還是一貫的「打怪」、「升Level」，最後「打Final Boss」的情節，但中間穿插在主線中的小劇情，卻充分地讓觀眾感受到人性的惡劣一面。不過，如果純粹想感受血腥恐怖的話，直接觀看《Stake Land》更能滿充大家口味。

雖然片名叫《1922》，但它卻是2017年推出的電影作品。（截圖）

Stephen King出品，總是有品質保證。《1922》毫不令人失望。（截圖）

4. 1922



改編自著名恐怖小說大師Stephen King恐怖選輯《暗夜無星》裡的中篇小說。故事發生在1922年一個美國農場之中，男主人與妻子生活在一個四千多公頃的土地上，不過本該衣食無休的妻子卻厭倦住在鄉下，提起要變賣土地到城市生活的要求。而然男主角卻抱有完全不同想法，後來更說服了兒子，殺死自己的妻子並屍體棄置枯井。後來兒子又因犯事而自責最終自殺。男主人最終開始出現各種幻覺，故事越到後期也越加恐怖。

+ 2

一個場景，幾名演員，卻能說出一個恐怖故事。（截圖）

《Gerald's Game》的故事發展到最後，女主角用甚麼方法逃脫其實已不重要。（截圖）

3. Gerald's Game （傑羅德遊戲）



比起純粹的恐怖血腥或是鬼片，這套《Gerald's Game》就顯得有些與別不同。故事敘述一對感情不和睦的夫妻，為了修補夫妻關係，決定到了偏遠的小木屋度假並以SM進行一場激烈的性愛，不過，在老公幫老婆上了手銬後，卻突然心臟病發瘁死在床上...看似是逃脫、求生的一套電影，看著看著卻有異常的恐怖感。前段約1小時可能會令大家感覺沈悶，但最後15分鐘卻有爆發性以及出人意表的收尾。

+ 3 + 2

比起恐怖驚悚片，《禍日光景》中講溫情的比重較多。（截圖）

2. Cargo （禍日光景）



要介紹Netflix《禍日光景》的話，倒不如讓大家回憶一下2013年在Youtube爆紅的同名短片《Cargo》。7分鐘的故事講述，在喪屍危機爆發的時候，一名被喪屍咬到的無助的父親，他如何在僅剩時間內想辦法讓自己的女兒存活下來。最後，變成喪屍的父親終成功為為女兒找到了救援。而這套1小時44分鐘的電影，正是它的長篇版本。



去Netflix睇《禍日光景》之前，不妨先看一看Youtube原片。

《The Nightmare》的畫面以至音樂都有一個恐怖驚悚氣氛，夜晚睇真係會驚。（截圖）

以訪問形式，紀錄8個人的睡眠麻痺以及從中「看過」的各種事物。（截圖）

1. The Nightmare （夢魘）



有別與以上4套電影，《The Nightmare》是一部紀錄片，不過卻是一部恐怖的紀錄片。片中以訪談形式，分別有8個不同背景的人仕講述自己的睡眠麻痺，以及過程中出現的各種恐怖視覺（即是大家口中常說的「鬼壓床」）。聽著這些悲慘的遭遇和不寒而栗的事情，不禁會令人聯想起自己夜間的經歷。如果曾有過睡眠麻痺或是兒時夜晚「見過」黑影人之類的經歷，看這部紀錄片就能鈎起大家心底中的恐怖回憶。

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