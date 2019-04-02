【多圖】IZ*ONE攜《Violeta》回歸　姜惠元、金玟周挑戰Rap獲好評

《Produce 48》出身的限定韓日女團IZ*ONE昨天（1日）帶着第二張迷你專輯《HEART*IZ》，以及主打歌《Violeta》回歸韓國樂壇。相隔5個多月再推新專輯，12位成員張員瑛、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周和李彩演一同出席發布會，與WIZ*ONE（IZ*ONE粉絲）一同分享準備的過程。

IZ*ONE昨天在龍山區Blue Square舉行新碟發布會，並首次公開主打歌《Violeta》的舞台，12位成員就如仙子降臨一樣，在網上引起話題。是次專輯中，IZ*ONE分享到成員們也參與了大量製作。當中日本成員本田仁美和金玟周一同參與了收錄曲《Really Like You》的作詞，發布會上金玟周分享歌詞是邊想着首次與成員見面那瞬間去作，本田仁美則講到：「幸好有玟周在韓文上的幫助，才能順利參與製作。」坦言用韓文創作的確有難度。而早前已預告由Wanna One李大輝負責作曲作詞的收錄曲《Airplane》也是備受期待。

IZ*ONE今天舉行新碟《HEART*IZ》發布會，以仙子造型登場，帶來濃厚的春日味。（網上圖片）

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Wanna One李大輝亦有參與製作收錄曲，當作送給IZ*ONE的禮物之一。（網上圖片）

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張員瑛亦有介紹是次專輯的名字，由「HEART」和「IZ*ONE」兩字組成，希望粉絲能感受到她們想向粉絲傳遞的愛，以及12人內心的真實故事。被問到與出道專輯不同的地方，安兪真就回答：「上張專輯用玫瑰表現出自己想要綻放的熱情，而這次則希望每位粉絲，能夠通過我們的音樂獲得應援。」除此之外成員姜惠元和金玟周，這次亦有在主打歌《Violeta》中挑戰Rap，獲不少WIZ*ONE的好評。尤其是在《Produce 48》時期，有「地獄Rapper」之稱的姜惠元的大進步，令粉絲另眼相看。

姜惠元和金玟周在新歌《Violeta》挑戰Rap，給粉絲大驚喜。（網上圖片）