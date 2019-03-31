38歲張栢芝美貌不復當年？　全盛時期代表作肯定唔止《忘不了》

現時38歲的張栢芝去年年底證實誕下第三胎再做媽媽，雖然兒子之父姓甚名誰至今仍然未被公開和證實，不過已為三子之母的栢芝，日前現身欣賞許廷鏗演唱會時身型然fit爆，目測比真實年齡低出十年。張栢芝近年鮮有演出作品，在幕前亮相的幾乎都是綜藝節目，與初出道一年起碼3部電影的時期有著極大對比。其實自栢芝與謝霆鋒離婚之後，大部分她所參與的電影票房成績都強差人意，更曾一度被封為「票房」毒藥，尤以《楊門女將之軍令如山》為例，有著張栢芝的名氣，但票房卻只收得2500萬人民幣，略嫌失望。

張栢芝近照：

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張栢芝全盛時期

自栢芝參演過《喜劇之王》後瞬間成為當時電影界的當紅人物，其後更加是片約不斷，接拍了電影《星願》、《辣手回春》以及《十二夜》等，全部都以女主角的姿態登場。當時的栢芝以清純玉女見稱，而演技亦備受肯定，曾憑《星願》獲得「第十九屆香港電影金像獎」的「最佳新演員」獎。事隔4年，栢芝更憑電影《忘不了》奪得金像影后寶座。當年的張栢芝只有24歲，亦是最有魅力的一段時期。但要論到清純，不得不提栢芝出道第一年、與鄭伊健合作的《烈火戰車2極速傳說》。飾演涼子的她，當年一句「Sky哥哥」，徹底溶化了不少男士的心！

點擊下圖逐張重溫栢芝拍過嘅電影作品：

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