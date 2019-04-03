黃子韜眼線、髮型冇左邊樣會死？　因頭髮而生的男人：髮型無誤

南韓人氣偶像男團EXO前成員黃子韜的帥氣臉龐擄獲不少女Fans的心！近日他接受某節目訪問，被問到「眼線與髮型哪個重要？」只見黃子韜唔駛諗即刻答「髮型！髮型都不好看了你要眼線有什麼用？」，並霸氣直言「這張臉就靠一個髮型支撐！」

黃子韜自己都承認整體造型勁靠頭髮！稱他為「因頭髮而生的男人」絕對不為過▼

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有網友挖出黃子韜曾拍過的一個遊泳畫面，畫面中只見他頭凸出水面，遊完成程啲頭髮完全冇濕。對比起這段訪問，讓網友們不禁笑言：「該死的魅力」、「他有他的倔強」、「男人的魅力還是得靠頭髮支撐」、「好搞笑一男的，游泳全程頭沒碰水」、「可以出一個抬頭游泳教程嗎」、「這個五官，根本不需要看髮型啊」，不過也有網友虧「你的髮型並不怎麼樣！」。

黃子韜為Hold住髮型，游水時頭部全程凸出水面令網友拍案叫絕（微博）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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