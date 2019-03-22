【3月陸劇】文詠珊《只為遇見你》鬥霸道總裁　仲有N套時裝愛情劇

接下來內地各大衛視開播的電視劇，背景題材幾乎都聚焦於現代都市。如北京衛視和東方衛視聯播的《青春鬥》、江蘇衛視和浙江衛視聯播的《推手》，湖南衛視的《只為遇見你》——這三部劇無論愛情題材，還是青春題材，人物設定幾乎清一色都是職場新人。

回顧內地整個後春節檔電視劇，優秀作品不少，但是除《都挺好》外，引起觀眾廣泛討論的劇集，卻寥寥無幾。究其原因，其一是《都挺好》探討的原生家庭話題，引起觀眾廣泛共鳴。其二則也存在其他現實題材，遠離當下生活的問題。如今《都挺好》即將迎來結局篇，新一輪的劇集即將上線，不知道接下來，是否會出現新的「爆款劇」。

《都挺好》探討的原生家庭話題，引起內地觀眾廣泛共鳴。其二則也存在其他現實題材，遠離當下生活的問題（《都挺好》官方宣傳海報）

今年春季檔，趙寶剛導演時隔3年，再次攜作品回歸。不管是《奮鬥》、《我的青春誰做主》還是《北京青年》，趙寶剛導演始終對青春題材情有獨鍾。《青春鬥》也不例外，從目前放出的物料來看，此次的焦點在剛剛畢業的5個姑娘身上。預告劇情圍繞這五個女孩之間的感情，事業糾葛展開，所要表達的依然是「奮鬥」模式。

都市題材電視劇《推手》，則將接檔最近正熱的《都挺好》。王鷗在北京衛視《芝麻胡同》收官後，直接無縫銜接在《推手》中飾演霸道女總裁，男主則由賈乃亮出演。據介紹，本劇將太極文化和職場商戰結合，主要講述在職場生活中，如何堅守真我。

《推手》、《青春鬥》（官方宣傳海報）

總體來說，春季檔的衛視劇與網路劇，都處於比較穩定的狀態。不知道在劇集正式播出之後，是否能夠出現下一部「全民爆款」。下面，小編就挑選出值得期待的三部：《推手》、《青春鬥》、《只為遇見你》——為大家展開介紹（排名不分先後）。

《推手》（官方宣傳海報）

1. 《推手》

主演：賈乃亮、王鷗 導演：文傑 編劇：張曉峰 播放平台：江蘇衛視、浙江衛視 開播：3月26日

故事簡介：家遭變故的柳青陽（賈乃亮飾），通過學習太極的推手思想，不斷提升自己，從一個玩世不恭的富二代，變成職場高手。與職場精英陳一凡（王鷗飾）共同拯救公司，並收穫愛情的故事。

+ 6 + 5 + 4

賣點：本劇融入了中國傳統太極文化，男女主角利用「推手文化」，克服事業、情感上問題，最終愛情事業雙豐收。

在官方公開的劇照中，王鷗簡潔幹練，賈乃亮玩世不恭。劇中人設為女強男弱，男主柳青陽是一窮二白的「職場菜鳥」，而女主陳一凡則是地產公司女總裁。職場女王對上破產富二代，可見會有一場相愛相殺的感情大戲。

本劇名「推手」源於太極的雙人對抗練習，講究四兩撥千斤的巧勁寸勁。《推手》將太極文化融入到都市商業中，講述職場中如何圓融貫通、借力使力的方法論。該劇主要探討在錯綜複雜的社會森林裡，如何被迫成長。

《青春鬥》（官方宣傳海報）

2. 《青春鬥》

主演：鄭爽、蓋玥希、徐悅、陳小紜、王秀竹等 導演：趙寶剛 編劇：趙寶剛、孫建業、黃晶、蕭嫣飛、趙曉曦 播放平台：北京衛視、東方衛視 開播：3月24日

故事簡介：向真（鄭爽飾）、錢貝貝（蓋玥希飾）、晉小妮（徐悅飾）、丁蘭（陳小紜飾）、于慧（王秀竹飾）五個性格迥異的女孩，在大學畢業之後，留在北京，勵志奮鬥。經歷事業，愛情，友情無數的考驗，與失敗中不斷探索，不斷成長的青春故事。

+ 9 + 8 + 7

賣點：本劇為趙寶剛導演繼《奮鬥》、《我的青春誰做主》、《北京青年》之後，又一青春勵志劇。

此前趙寶剛導演的青春劇主要人物多為70，80後，這次的《青春鬥》則將視角對準90後。以五個性格、經歷、職業完全不同的女性為代表，講述時下年輕人的成長和蛻變。從演員Poster上看，這次的《青春鬥》有很多新鮮的面孔，充分展示了「青春」二字。

除新人外，本劇由內地人氣小花鄭爽擔當主演之一。從最新的預告片來看，鄭爽飾演的向真，是一個放飛自我的社會新人。雖然這個角色的人物設定，與鄭爽以往形象中的隨性和跳脫十分契合，但是在劇中她不僅要承受職場的壓力，愛情的背叛，同時與朋友之間的友情也岌岌可危。對於這樣一個「青春鬥士」角色，期待她能帶來讓人驚喜的表演。

《只為遇見你》（官方宣傳海報）

3. 《只為遇見你》

主演：張銘恩、文詠珊、魏千翔等 導演：王子鳴、黃天仁 編劇：許璐豔、儲敏 播放平台：湖南衛視 開播：3月10日

故事簡介：該劇改編自未再的小說《潔身自愛》，講述了高潔（文詠珊飾）、于直（張銘恩飾）因珠寶而相識，在經歷了家族鬥爭後分手，最終因共同的藝術理念，二人再度走到一起，重獲愛情的故事。

+ 9 + 8 + 7

賣點：甜寵少女心，「古早味」愛情偶像劇



《只為遇見你》，是2017年熱播劇集《因為遇見你》的續作。本片延續前作風格依然是「甜寵CP」加家族恩怨的組合。

該劇目前已經接檔《逆流而上的你》，在湖南衛視播出。開播短短幾集，張銘恩與文詠珊組成的「戒指CP」已經上演了「水中抱妹殺」、「雨林綁鞋帶」等多個偶像劇橋段。滿滿的「戀愛酸臭味」，喜歡甜寵CP的少女們不妨去品一品。

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【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】

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