火箭少女101吳宣儀被偷行李後尋回　粉絲擔心：小心有偷拍鏡頭！

韓國團體「宇宙少女」中國籍成員吳宣儀自參加內地選秀節目《創造101》後人氣大增，並以第二名佳績成為限定團體「火箭少女101」其中一員。近日宣儀跟隨「火箭少女101」正積極參與演唱會演出，卻在4月1日愚人節慘被私生飯偷行李，急得她要在微博求救：「別鬧了！」

吳宣儀跟隨所屬團體「火箭少女101」到廣州舉行演唱會。（吳宣儀微博）

據悉，當時吳宣儀於3月30日結束廣州的演唱會，於4月1日回程時發現共有3個行李不翼而飛。她焦急到馬上在微博「尋行李」：「是誰拿（錯）走了我的行李箱，我知道今天是愚人節，別鬧了，我還有工作，行李箱還給我！」更加上多個大哭的表情符號表示委屈！

宣儀在4月1日愚人節發現行李不見了，急得在微博「尋行李」。（吳宣儀微博）

吳宣儀之後都在微博向粉絲報平安，表示行禮已被找回。（吳宣儀微博）

據內地傳媒報道，有在場人士大爆宣儀的行李就是被私生飯偷走的，警方與涉事私生飯溝通過後，才將宣儀的行李交出。她之後都在微博向粉絲報平安，嘗試小事化無：「感謝大家的關心和幫助，行李已經找到。今天是愚人節，但玩笑也要識可而止哦。」

不少粉絲大讚宣儀心地好，沒有大罵偷東西的被私生飯。（吳宣儀微博）

不少粉絲留言指責該個私生飯太自私，亦有不少人擔心行李被不法分子放入偷拍鏡頭，紛紛留言叫宣儀小心為上：「一定要仔細檢查行李，注意有沒有小型攝錄頭還是監聽！」宣儀即使知道被私生飯偷行李都只是溫柔叫對方適可以止，更用愚人節的玩笑帶過，貼心行為得到不少好評，被大讚人美心善。