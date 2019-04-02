陳冠希被內地網紅直播偷拍　日本街頭大暴走：你不要搞我！

粉絲遇上明星時，當然很想馬上把握機會與對方合個照，但假若對方已表達自己不太方便的時候，又是不是每個人都能夠理解明星的苦衷呢？陳冠希（Edison）昨日（1日）與2歲女兒Alaia在日本旅行時就正正遇到一名窮追不捨的內地男網紅要求合照，最後竟然令Edison大發雷霆！

內地男網紅在直播時巧遇陳冠希和其女兒，上前詢問可否合照，但被Edison婉拒。（影片截圖）

目黑川的樱井翔太是一名當紅鬥魚直播網紅，他在日本街頭直播時，碰巧遇上迎面而來的陳冠希父女，所以問他能否跟對方合照。Edison一開始禮貌地表示：「我跟小孩子一起啊，不好意思啊今天。」婉拒了該名男網紅的要求。男網紅再問可否單獨跟Edison合照，Edison已經明顯有些怒氣：「剛跟你講了什麼？聽到我講話了嗎？」男網紅馬上對直播鏡頭說：「陳冠希老師罵人了，看到了嗎？」

Edison發現該名男網紅跟直播觀眾哭訴被罵後仍對住他擺出笑臉，Edison大步走過去將鏡頭面向自己。（影片截圖）

Edison看見他轉過頭笑，發現對方正在直播後感到相當不快，大步走過去將鏡頭面向自己：「好笑嗎？你告訴大家，下次見到我，不要這樣了，你知道了嗎？」Edison與女兒繼續向前走，誰知該名男網紅竟然從後跟住他們繼續直播，Edison發現偷偷被拍直斥他不該：「你直播什麼，你要拍什麼？」這名男網紅更聲稱被Edison踢了一腳，跟他說不能打自己，Edison聽完感到相當無奈：「我沒打你，你看到我打你了嗎？」

Edison表明自己跟女兒在一起的時候不希望被人打擾，但對方三番四次作出不禮貌的要求後才動怒。（影片截圖）

陳冠希經常在微博分享女兒Alaia的照片，更表示女兒是自己的一切。（陳冠希微博）

男網紅繼續不認輸，表示直播現正有10萬人觀看，Edison正式在街上暴走，惹來不少途人注目：「10萬？我的微博有3000萬，你想怎麼樣？」他發怒表示自己多次示好，惟對方不領情不特止，更得寸進尺：「我跟我的小孩子的時候，你不要搞我！你這10萬、20萬人，我現在跟你講，你下次見到我跟我的小孩子，你不要搞我！」

Edison在日本街頭暴走，大聲斥責對方不要再跟住自己。（影片截圖）

雖然該名男網紅堅持自己沒做錯，而且態度良好，不明為何Edison如此生氣，但不少網民都覺得錯的確實是他，紛紛指責他「人家很禮貌的拒絕了還要跟拍，不罵你罵誰」、「活該被罵」等等。不少網民都對Edison霸氣保護女兒的行為表示支持，並指出「明星不是任何時候都要滿足路人的要求」！

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