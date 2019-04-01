【奔跑吧】19歲新血宋雨琦企中間　Angelababy成為「節目棄將」？

內地人氣綜藝節目《奔跑吧》自上月宣布大換血換走鹿晗、王祖藍、鄧超及陳赫後，新一季播映在即，3位元老成員李晨、Angelababy（楊穎）及鄭愷聯同4個新成員黃旭熙、宋雨琦、朱亞文和王彥霖日前齊齊出席記者會。不過有跡象表示，連續參與六季的Angelababy即將失勢？

7位《奔跑吧》成員日前齊齊出席記者會，新成員宋雨琦站中間惹起不少爭議。（微博圖片）

從記者會官方排位來看，3位元老成員都讓出中間位置站在旁邊，讓4位新人站在中心。而站在最中間的就是新加入的韓國偶像團體(G)I-DLE的中國籍成員宋雨琦，反而本來節目中被捧在手掌心的Angelababy則被安排站在最邊邊的位置，代表節目組已經視宋雨琦做被捧對象。不少網民都對官方站位表示不滿：「其他前輩站邊上，是不是有點不太合適！」

Angelababy面上蘋果肌依然飽滿，不過卻再次惹來網民抨擊。（網上圖片）

要迎戰這位19歲的韓國女團成員，論美貌，Angelababy絕對不亞於宋雨琦。有眼尖網民發現Angelababy在記者會上外貌有少許不一樣，質疑她的顴骨及蘋果肌「太飽滿」，可見30歲的Angelababy依然不被歲月擊倒，仍有滿滿的骨膠原，看上去與19歲少女無異！

宋雨琦今年只有19歲，應能為節目加入很多生氣！（宋雨琦微博）