容祖兒愚人節大整蠱　受害人關智斌爆seed：好賤呀！

4月1日適逢愚人節，不少人都出盡法寶諗計仔整蠱身邊的好朋友。一向計仔多多的容祖兒（Joey）於今日凌晨在社交網站上載了一條名叫「愚人節巨獻 冤枉你個腎」的影片，公開2019年愚人節的整蠱對象－出名善良的關智斌（Kenny），更搞到他竟然忍不住爆seed大叫：「好賤呀！」

Joey和KB在影片開頭講明以「整蠱關智斌」為目標。（影片截圖）

Joey和Kenny日前飛到日本北海道工作，其中一晚更特意到KB（李健宏）經營的酒吧拍攝，點知原來一切只是一個「騙局」。Joey和KB一早已經與在場的製作人員串通夾計，扮不和扮有矛盾，看看究竟Kenny要如何化解！他們二人在影片開頭已經講，要以「整蠱關智斌」為目標，更賭Kenny一定會爆！

Joey大讚嬲嬲豬的Kenny好善良。（影片截圖）

正式埋位前，KB已經開始「嚟了」，故意在Kenny面前與女導演扮有言語衝突，埋下伏線。拍攝開始後，一個預先安排好酒吧熟客兼「假fans」更多次亂入拍攝要求與Joey和Kenny合照，當然被女導演拒絕，這個「假fans」更話：「明星大晒咩？」聽完這番話，Joey馬上露出驚訝樣子，Kenny隨即拍拍交足戲的Joey膊頭，雖然自己露出不安的神情仍盡力安撫她。有工作人員更「加把嘴」出聲指責這個fans冇禮貌，KB駁嘴話：「你個導演夠係囉！」現場漸漸開始有火藥味，不過Kenny仍勉強賣笑打圓場，繼續拍攝。

Kenny見現場氣氛充滿火藥味感到相當徬徨。（影片截圖）

雖然現場有火藥味，但Kenny仍然處變不驚安慰Joey。（影片截圖）

之後這位「假fans」又再次出擊亂入，問正在拍攝的Joey和Kenny可不可以先影一張相，正式將這場戲迎來高潮！女導演馬上將責任推在酒吧老闆KB身上：「你可唔可以撳住你啲朋友啊？」KB聽完當然唔忿氣，並離開座位說：「不如撳住你啲星呀！」之後女導演扮到要跟「假fans」扭打之際，Kenny馬上衝出來分開他們，更攬住女導演叫她冷靜，KB更再度「火上加油」：「管我啲客，你又唔管好你啲星？」Kenny仍處變不驚地安慰女導演：「唔緊要、唔緊要。」

Kenny嘗試將女導演和男粉絲分開。（影片截圖）

Kenny驚覺自己「中計」！（影片截圖）

當他以為事件會變得更激烈之際，Kenny聽到KB說：「我哋今晚嘅嘉賓係關智斌！」他才如夢初醒，發現自己被整蠱！Kenny一面不可置信地指住他們鬧，連聲都震埋：「我X！好賤呀你仲要喺出面鋪定成件事！你仲要喊晒口咁樣！癲㗎你哋！」策劃者Joey馬上攬住嬲嬲豬的Kenny，更大讚他好善良：「好善良呀斌斌！你係我最善良嘅朋友啊！」

Kenny知道被整蠱後勃然大怒！（影片截圖）

逐格睇Kenny如何被整蠱：