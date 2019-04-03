彭浩翔陶瓷花盆變碎片　怒數國泰幾宗罪反被網友串：唔捨得俾錢？

航空公司損壞乘客行李已經多到見怪不怪，雖然保險有得賠，但如果是價值不菲的心愛物品，無論用多少金錢都彌補不到！導演彭浩翔昨晚（2日）在社交網站大呻，從東京乘搭國泰航班回港時，發現心愛的陶瓷藝術品變成碎片的慘事。

彭浩翔導演昨晚（2日）在社交網站大呻心愛的陶瓷藝術品變成碎片的慘事。（彭浩翔Facebook）

彭浩翔表示，這個花盆是日本知名陶瓷藝術家阿曽藍人展覽上最漂亮的作品，所以已在登記前明確向航空公司職員表示這是陶瓷很易碎，盼能將它手提上機。但職員告訴他，花盆尺寸超過手提行李的規定大小，所以要當作超大行李處理，再在盒上貼上多張小心易碎的貼紙，令彭浩翔一度以為安全無恙。

紙箱上雖然貼滿易碎物品貼紙，不過最後仍變成碎片。（彭浩翔Facebook）

誰知一到香港，心急如焚的他卻親眼目睹花盆被「肢解」：「香港地勤人員竟然照把這箱，當成一般行李，從普通輸送帶上送出來，當我見到它直接跌落迴轉輸送帶 ，我已經心知不妙！」他無奈表示，花盆的大小其實比一般嬰兒車短，不能被視作手提行李感到相當氣憤。

彭浩翔表示這個花盆是日本知名陶瓷藝術家阿曽藍人在展覽上最漂亮的作品。（彭浩翔Facebook）

不少網民對彭浩翔的慘況深感同情，但有網民則認為不該只責怪地勤，因為紙箱內的花盆僅僅包上一張發泡膠，對花盆保護不足的他亦有責任，紛紛留言寫到「咁嘅包裝仲要寄倉，唔爛嘅話應該可以寫傳記故事」、「淘寶也包得好過佢」、「點解咁珍貴嘅你都唔包妥先」。另外，有做陶瓷藝術的網民建議，無論想將陶瓷帶到哪裡，都應該要多花少少錢向專門的藝術品運輸公司尋求協助，「其實藝術品有專用嘅藝術物流，真係唔知彭導你係唔識還是唔捨得俾錢搵人做」希望彭導演能經一事長一智，下次能多加注意！