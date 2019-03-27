【No Sleep No FOMO】Eric Nam食榴槤差點食到嘔：好像咖哩一樣！

「黃Viu煲劇平台」的全新不眠旅遊真人騷《No Sleep No FOMO》，日前正式首播，擔任首集嘉賓的韓國男歌手Eric Nam拋下偶像包袱功不可沒，不但連踩60個鐘無間斷拍攝，又差點食榴槤食到嘔！

Eric挑戰「唱大戲」，化上大濃妝表演《帝女花》。

Eric Nam和節目主持Paul Foster到訪馬來西亞及新加坡進行60小時不眠不休的大挑戰。為了節省旅費，二人要在馬來西亞以勞力換取午餐，送貨期間竟不小心撞爛單車，即時「有默契」地棄車潛逃！二人亦挑戰「唱大戲」化上大濃妝表演《帝女花》、鬥快食10層巨型漢堡包，更接連挑戰了多項高空活動，包括空中單車、高空飛索等等。雖然Eric Nam自言「可能會嚇到瀨尿」，不過最後都超額完成，令Paul深深感到佩服！

Paul Foster和Eric Nam要鬥快食10層巨型漢堡包。

不過全能的Eric Nam最後仍然敗給Paul，成為今集的輸家要接受懲罰－食榴槤！Eric Nam即刻反胃作嘔：「你們真的太壞了！千萬不要再叫我來，因為我真的被榴槤打敗了！」從未食過榴槤的Eric Nam笑言味道與想像中不同：「我以為會更甜、果香更濃，但實際是一股咖哩味。（你不喜歡咖哩嗎？）我喜歡，但要配飯或烤餅。」

Eric Nam成為今集的輸家要接受被罰食榴槤。

《No Sleep No FOMO》由新加坡混血型男Paul Foster領軍，與10位當紅亞洲藝人及KOL接力主持，包括韓國男歌手兼《Running Man》成員金鐘國、韓國唱作人Eric Nam、身兼歌手和網路紅人的香港代表譚杏藍、前韓團U-Kiss成員Alexander和Kevin、演員Benjamin Kheng、Nat Ho、Taya Rogers和旅遊達人Laureen Uy。第一、二集已於3月22日登在「黃Viu煲劇平台」獨家首播。