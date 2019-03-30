【No Sleep No FOMO】Eric Nam食漢堡險食物中毒　盼來港瘋狂掃街

由「黃Viu煲劇平台」獨家製作的首個不眠旅遊真人騷《No Sleep No FOMO》將於上星期五（22日）正式首播，擔任第一、二集嘉賓的韓國男歌手Eric Nam拋開一貫斯文暖男風，飛到馬來西亞及新加坡兩地與型男主持Paul Foster齊齊在60小時中不眠不休做任務接受各種挑戰。

Paul Foster（左）和Eric Nam（右）在新加坡挑戰「唱大戲」。

除了要在60小時內不能睡覺，身為抒情歌手Eric Nam更要不惜拋開偶像包袱，除了表演棟篤笑、食榴槤、食超巨型漢堡飽之外，更化上大濃妝挑戰中國粵劇等等各種瘋狂任務。Eric笑稱自己最討厭的任務就是吃榴槤，而且要在短時間内表演棟篤笑令他很緊張。不過最終能夠挑戰成功，他感到相當有滿足感。

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Paul Foster（左）表示Eric Nam（右）最沒有給他驚喜，因為他幾乎所有任務都完成了，已經沒有可突破的空間。（趙允琳攝）

而整趟旅程中，Eric最留下深刻印象的就是在馬來西亞突襲婚禮：「我從來沒有去過一個馬來西亞式的婚禮！如果有人闖進我的婚禮，我一定會非常煩躁！但是他們非常歡迎我，跟我們說『歡迎！食我們的食物，拿走所有東西吧！』我當時想，為什麼你這麼友善？」

（影片截圖）

Eric表示由於自己經常亂吃東西，擔心身體隨時有敏感情況出現，所以出外旅行一定會帶敏感藥，不過準備充足的他都差點「食物中毒」！皆因其中一個挑戰要15分鐘內鬥快吃一個10層巨型漢堡飽：「我總共吃了5層，而Paul吃了6層，我們兩個吃完之後都覺得超級辛苦，我的肚子在之後的40多個小時都在瘋狂攪動，一直來來回回衝向廁所解決！」

（影片截圖）

主持Paul Foster除了與Eric Nam到馬來西亞及新加坡拍攝外，亦與韓國男星金鐘國、香港網絡紅人譚杏藍（小花）、韓團U-KISS前成員Alexander及Kevin等其他8位明星嘉賓到另外6個國家或城市大玩任務。被問到哪位嘉賓表現最令他有驚喜，坐在Eric旁邊的Paul笑稱：「絕對不是Eric！因為他幾乎所有任務都完成了。」Paul點名Alexander是最令他有驚喜的嘉賓，因為本來不懂游泳的他竟然成功由懸崖上跳進水裡，Alexander的勇氣和決心令Paul相當佩服。

（影片截圖）

Paul和韓國男歌手兼人氣節目《Running Man》成員金鐘國的香港行將於第五集播出，他笑言香港是所有拍攝城市中最能協助拍攝的地方：「在香港，無論是朝早、下午還是晚上，我們總有一大堆事情可以做到，但例如在瑞士，基本上所有店舖都很早關門，如果有個任務要在清晨做的話真的相當困難！」來過香港多次的Eric Nam表示非常想念香港的美食：「每次我去香港我都只是吃，我吃很多東西！所以我每次去香港都會肥幾公斤！」