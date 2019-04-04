4月六套精選韓劇　必睇朴敏英《她的私生活》、仲有崔始源Oppa！

2019年4月韓劇開播追劇指南來了！本月共有6部韓劇準備開播，包括《各位國民們》、《美麗的世界》、《特別勤務監督官趙掌風》、《她的私生活》、《因為初戀是第一次》及《綠豆花》，尚未開播經已備受期待。

2019年4月韓劇行事曆（DFTV數位未來提供）

1. 《各位國民們국민 여러분 My Fellow Citizens》

《各位國民們국민 여러분 My Fellow Citizens》（官方宣傳海報）

首播日期：2019年4月1日 主演：崔始源、李宥英、太仁鎬、金玟廷、梁東根、金義聖、朴慶惠、李周明 導演：金正賢《Jugglers》 編劇：韓正勳《38師機動隊》《壞傢伙們：惡的都市》 集數：40 接檔：《鄰家律師趙德浩2：罪與罰》 播放日：韓國KBS2月火連續劇，每週一、二，晚上22：00

劇情簡介：在糊里糊塗下與警察結婚的騙子，無意捲入一連串事件之中，並投入參選國會議員後所發生的一系列故事。

2. 《美麗的世界 아름다운 세상》

首播日期：2019年4月5日 主演：南多凜、金煥熙、朴喜洵、秋瓷炫、吳滿錫、趙如晶 導演：朴燦洪《鯊魚》、《魔王》 編劇：金志宇《鯊魚》、《魔王》 接檔：《Legal High》 播放日：韓國JTBC金土連續劇，每週五、六 晚23：00

劇情簡介：因為校園暴力而瀕臨死亡的男孩——以及這個男孩的家人以他的名字找出真相的故事。

3. 《特別勤務監督官趙掌風 특별근로감독관 조장풍》

首播日期：2019年4月8日 主演：金東旭、朴世榮、柳德煥、薛仁雅 導演：朴元國《君主－假面的主人》 編劇：金班迪《憤怒的媽媽》 集數：32 接檔：《Item》 播放日：韓國MBC月火連續劇，每週一、二晚上22：00

劇情簡介：諷刺社會的黑色幽默喜劇，描述了成為勤務監督官的前暴力教師和徵信社一起痛快打敗擊破惡毒僱傭主的故事。

4. 《她的私生活 그녀의 사생활 Her Private Life》

首播日期：2019年4月10日 主演：朴敏英、金材昱、安普賢、金寶拉、鄭帝元 導演：洪鍾燦《名不虛傳》《Life》 編劇：金慧英 集數：16 接檔：《觸及真心》 播放日：韓國 tvN 水木連續劇每週三、四晚上21:30

劇情簡介：講述對外是美術館中能力出眾的策展人，在家則是沈迷偶像的宅女迷妹，和線下是美術館館長，線上則是溫柔的假宅男的愛情故事。

5.《因為初戀是第一次 첫사랑은 처음이라서》

（《因為初戀是第一次 첫사랑은 처음이라서》官方宣傳海報）

首播日期：2019年4月18日 主演：金志洙、振永、鄭彩娟 導演：吳振碩《龍八夷》 集數：8 播放平台：韓國 Netflix

劇情簡介：100%事前製作劇，講述度過第一個青春的青澀20代青年們，為尋找愛情而陷入迷茫的同時，實現夢想和鞏固友情的故事。

6. 《綠豆花 녹두꽃》

首播日期：2019年4月26日 主演：曹政奭、韓藝璃、尹施允 導演：申景秀《六龍飛天》、《樹大根深》 編劇：鄭賢珉《Assembly》 集數：48 接檔：《熱血祭司》 播放日：韓國 SBS 金土劇，每週五、六晚上22：00

劇情簡介：講述1894年，在東學農民起義的浪潮中。一對同父異母的兄弟不得已只能隸屬於農民軍和鎮壓軍兩個對立集團後，發生波瀾壯闊的故事。

【本文獲「數位未來DFTV」授權轉載。】

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