9套必睇3月韓劇精選　GOT7朴珍榮半裸騷肌谷收視　向南宮珉挑機

2019年3月韓劇追劇指南新鮮出爐啦！快來看看這個月有哪些劇要播放，期待再有黑馬出現！

劇集：《真愛上錯身Issue 빅이슈》

首播日期：2019年3月6日

導演：李東勳《神的禮物-14天》

編劇：張赫麟《龍八夷》

主演：朱鎮模、韓藝瑟

集數：16

接檔：《皇后的品格》

播放日：韓國SBS水木連續劇，每週三、四，晚上22:00

劇情簡介：該劇是講述每週追着一條緋聞跑的主人公們的刺激的狗仔故事，以及行走於事實和真相之間的新聞範疇和流淌着熱血的人類範疇交錯時的故事。

《真愛上錯身Issue 빅이슈》劇照

劇集：《附身 빙의》

首播日期：2019年3月6日

導演：崔道勳《失業救助羅曼史》

編劇：朴喜康

主演：宋清晨、高準熹、延政勳、趙漢善

集數：16

接檔：《神的測驗：重啟》

播放日：韓國OCN水木連續劇，每週三四，晚上22:00

劇情簡介：講述「直覺」超群的有反轉魅力的刑警，和天生能通靈卻努力想活得比任何人都平凡的女人因緣巧合相遇後，通過「附身」這個題材所展開的兩個男女之間的愉快且溫暖人心的人性故事。

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+ 3 + 2

劇集：《會讀心術的那小子 사이코메트리 그녀석》

首播日期：2019年3月11日

導演：金炳秀《河伯的新娘 2017》

編劇：梁真雅《吸血鬼檢察官》

主演：朴珍榮、辛睿恩、多順、金權

集數：16

接檔：《成為王的男人》

播放日：韓國tvN月火連續劇劇，每週一、二，晚上21:30

劇情簡介：該劇是講述能透過接肢體接觸讀出被觸者心思的少年，與想隱藏內心傷痛的少女間的愛情喜劇故事。

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+ 9 + 8 + 7

劇集：《監獄醫生 Dr.Prisoner 닥터 프리즈너》

首播日期：2019年3月20日

導演：黃仁赫《月桂樹西裝店的紳士們》

編劇：朴繼玉《感激時代：鬪神的誕生》

主演：南宮珉、權娜拉、金炳哲、崔元英

集數：40

接檔：《為何那樣，奉尚先生》

播放日：韓國KBS水木劇，每週三、四，晚上22:00

劇情簡介：此劇描述「羅以載」除去在監獄稱王的醫療科長，成為繼任的醫療科長後又掌握曾拋棄自己的名牌大學醫院理事會的成長劇。

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+ 5 + 4 + 3

劇集：《Kill it 킬잇》

首播日期：2019年3月23日

導演：南成宇《百日的郎君》

編劇：孫賢秀、崔明鎮

主演：張基龍、NaNa、鄭海均

集數：16

接檔：《圈套》

播放日：韓國OCN經典系列週末電視劇，每週六、日，晚上22:20

劇情簡介：描述被惡魔之手拋棄的男人，和被惡魔之手撫養長大的女人互相較量，以及為了復仇而找上他們的委託人之間所發生一連串的愛情故事。

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+ 6 + 5 + 4

劇集：《自白 자백》

首播日期：2019年3月23日

導演：金哲圭《芝加哥打字機》《Mother》

編劇：林熙哲

主演：李俊昊、申賢彬、南琪愛、劉在明

集數：16

接檔：《羅曼史是別冊附錄》

播放日：韓國tvN週末連續劇，每週六、日，晚上21:00

劇情簡介：以"一事不再理原則"為背景，講述男主5年前因為殺人案被起訴，最終被判無罪。但之後他因為其他殺人案再次被起訴，在裁判過程中他自白自己是5年前的殺人案的真兇…主要講述即使犯人自白了，卻無法懲罰的法律諷刺故事。

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+ 3 + 2

劇集：《我世上最漂亮的女兒 세상에서 제일 예쁜 내 딸》

首播日期：2019年3月23日

導演：金鍾昌《荊棘鳥》

編劇：趙正善《爸爸，我來伺候你》

主演：金海淑、金素妍、洪宗玄、裕善、金荷京

集數：100

接檔：《我唯一的守護者》

播放日：韓國KBS 2TV週末劇，每週六、日，晚上19:55

劇情簡介：故事敘述現代韓國社會生活的母親和女兒之間的故事。

《我世上最漂亮的女兒》劇照

劇集：《加油吧！威基基2 으라차차 와이키키 2》

首播日期：2019年3月25日

導演：李昌民《Man to Man》、《加油吧威基基》

編劇：金基浩《現代農夫》、《加油吧威基基》

主演：金善浩、李伊庚、申譞洙、文佳煐、安昭熙、金叡園

集數：16

接檔：《耀眼》

播放日：韓國JTBC月火連續劇劇，每週一、二，晚上21:30

劇情簡介：本劇講述高中同學聚集在「威基基民宿」，挑戰夢想、友情、愛情的喜劇故事。

《加油吧！威基基2》劇照

劇集：《The Banker 더뱅커》

首播日期：2019年3月27日

導演：李在珍《我的女兒，琴四月》《拖旅行箱的女人》

編劇：徐恩靜、吳慧蘭、裴相旭

主演：金相中、蔡時那、劉東根

集數：32

接檔：《春天來了，春天》

播放日：韓國MBC水木迷你連續劇，每週三、四，晚上22:00

劇情簡介：改編自日本人氣漫畫《監査役野崎修平》，講述在金錢和權力聚集的巨大銀行腐敗和不合理情況下，爲維護正義而奮斗的人們的故事。

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+ 7 + 6 + 5

【本文獲「數位未來DFTV」授權轉載。】