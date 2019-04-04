【開心速遞】陳榮峻潮玩IG　除同劇演員仲有追蹤呢位《真情》元老

「大四喜」嗰一集大家有冇睇？左起「豹叔」黎彼得、「譚道德」陳榮峻、「大龍生」羅樂林、「根叔」劉丹（IG圖片）

無綫電視劇《愛．回家之開心速遞》已經成為連續十周稱霸收視榜，早前講述劇中4大耆英合體Hip Hop組成「大四喜」以「IG」為題即場「Free-Style」的一段更是「令人拍爛手掌」，「乜嘢係IG我哋唔知，淨係知...」更火速成為洗腦歌詞。不過，最近我們的校長「譚道德」（陳榮峻飾）終於知道甚麼是IG啦！「送水輝」（許家傑飾）還非常貼心的幫他在IG上宣傳一番。「大小姐」（林淑敏飾）更十分搞笑的留高：「道德哥已經徹底被攻陷。」

「送水輝」仲幫手宣傳添，大家Follow咗「譚道德校長」個IG未？（IG圖片）

正所謂：活到老學到老。雖然陳榮峻已經有63歲，但還是十分精靈，除了識得Post相、落Hashtag之外，更懂得「追蹤」其他老友。被「譚道德」校長追蹤的老友之中，除了「送水輝」、「大小姐」、KC、Terry等劇中成員之外，還有好久不見《真情》中飾演拿督女「May May」的馬蹄露添。唔知馬蹄露有沒有興趣客串一兩集《愛．回家之開心速遞》呢？

Follow個List入面仲有馬蹄露！（截圖）