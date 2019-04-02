【收視滯後報告】《開心速遞》十周冠軍　仲將自己人紀錄終斷

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是3月18日至3月24日。一套劇集，如果要連續10周成為收視冠軍，首先至少要是50集的長劇，其次是質素穩定兼有一班捧場客，最後就是其他對手無力還手，可說是要配合天時地利人和。不過，今次我們竟然可以看見這個少少的奇蹟，《愛•回家之開心速遞》今周收視27.9點，正式連續十連霸！

在《大帥哥》於1月頭播完後，《愛•回家之開心速遞》便連續十周稱霸收視榜，《守護神之保險調查》、《荷里活有個大老千》、《皓鑭傳》和《福爾摩師奶》都慘敗在它的手上，而在《鐵探》出現之前，相信也難阻其銳勢。

《愛•回家之開心速遞》咁好反應，所以在年初已經宣布加碼繼續拍！（資料圖片）

其實《愛•回家之開心速遞》除了一直刷新自己的連霸紀錄，有一項封塵7年的紀錄也已經被它衛破，就是處境劇一周超過27點收視的紀錄。在2012年，以馬家為首的《愛·回家》曾經創下一周27點平均收視，已經是全輯的唯一一次，但《愛•回家之開心速遞》已經不知第幾次超過這個數字，在全台收視下跌的大氣候下，竟然可以逆流而上，跟《延禧攻略》一樣令人驚訝！

劇組入面成班演員都好團結好開心。（資料圖片）

+ 8 + 7 + 6

讓我們看看其他節目的表現，《皓鑭傳》24.8點、《福爾摩師奶》23.6點、《3日 2夜》14.7點、《粵講粵㜺鬼》21.3點、《流行經典 50 年》18.7點和《娛樂大家》19.9點，每個節目表現其實也屬水平，《粵講粵㜺鬼》算是比較有驚喜，播了三集比均有20點左右的收視，以綜藝節目來說算是達標。

網民對《粵講粵㜺鬼》入面的戴祖儀有不少好評。（網上圖片）

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