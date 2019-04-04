【卡拉屋企】古巨基扮茶客遭黎海珊「非禮」　與袁文傑同讀藝訓班

無綫經典處境喜劇《卡拉屋企》每日凌晨在翡翠台重播，播出至今兩星期有不少網民大讚笑位及搞笑對白並沒有過時，翻看依然深受大家歡迎。劇情主要講述退休警務人員「白頭佬」黃家景（楚原飾）及其家人所發生的日常大小趣事，不過去到劇集中段，因為「泰臣表哥」吳鎮宇及李婉華離開劇組，而加入不同的演員包括吳君如、鍾鎮濤、張可頤等，去保持新鮮度，而剛剛播出的13集中，古巨基竟然驚喜現身！

不過古巨基在《卡拉屋企》中的演出並不是客串，而是飾演「茶客甲」。這一集講到向來粗魯兼男仔頭的黃菲（黎海珊飾）被「白頭佬」（楚原飾）等人嘲笑沒有男朋友，一時衝動而訛稱已有男友，眾人信以為真，消息迅即傳遍警局，黃菲唯有說謊到底。去到中段，當黃菲獨自到茶樓用餐時被白頭佬同肥媽（盧宛茵飾）撞破，黃菲就走到古巨基飾演的茶客「避難」。而當時雖然古巨基正在修讀藝員訓練班，但有機會作幕前演出，跟黎海珊對戲之餘，更有三句對白：「啋！小姐我唔識你㗎！你想非禮我啊？」

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古巨基於1990年無綫電視藝員訓練班第四期藝員進修班，同期的還有袁文傑。畢業後，基仔正式簽約無綫旗下，正式投身香港演藝界，除為娛樂新聞節目《娛樂新聞眼》及《勁歌金曲》擔任節目主持之外，亦有參與拍劇。基仔在1994年《笑看風雲》中飾演鄭伊健細佬成代表作之前，都在《卡拉屋企》做茶客及1992年《壹號皇庭》中扮演卡拉OK歌手。直至1994年加入樂壇後，基仔憑其唱功成功彈起，更曾於2008至2011年度《十大勁歌金曲頒獎典禮》連續四屆奪得「最受歡迎男歌星」。

去年3月基仔重返TVB做《東張西望》主持。有不少主持節目經驗的基仔更參與外景訪問劉德華，不過當日表現就麻麻，更被華仔取笑他緊張就會手心冒汗兼口窒窒，華仔更搞笑指基仔做主持比以前差，還是唱歌比較好。另外，同年4月基仔更驚喜客串《開心速遞》做外賣仔，令演員和觀眾均興奮不已。如果大家想重溫基仔在《卡拉屋企》的場口，就要落足眼力。

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