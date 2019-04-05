【MOMOLAND香港見面會】挑戰Girl's Day性感舞台　公開個人私密照

因一首歌爆紅的韓國女團MOMOLAND，昨天（4日）在香港舉行見面會《MOMOLAND FANMEETING 2019 HELLO, MERRY GO HONG KONG》，7位成員慧彬、妍雨、Jane、娜允、JooE、娥仁和Nancy與香港Merry（MOMOLAND粉絲）齊齊過兒童節。雖然今次Daisy和泰河未有隨隊出發，可是依然無影響見面會氣氛。

穿上紅色打歌服的MOMOLAND昨晚先以《Welcome To Momoland》和《JJan! Koong! Kwang!》等三首，打開見面會的序幕。繼去年《MAMA》頒獎禮後，第二度來港， JooE就講到：「能夠在香港唱出道歌和舉辦見面會，覺得是她們的光榮。」難得來到香港，MOMOLAND亦首次公開各人的私密照片，當作送給粉絲的禮物。其中妍雨公開一張短髮的自拍照，她分享：「沒想到粉絲會喜歡我的新髮型，我自己也覺得十分好看。」此時有粉絲在台上大讚妍雨漂亮，害羞的她立即作狀打粉絲，反應可愛。被問到與粉絲的難忘回憶，JooE就講到不時在韓國簽名會上，看見來自香港的粉絲，所以覺得一定要親自來香港見大家。

MOMOLAND首次來港開見面會，吸引不少男粉絲外，亦有大量小朋友入場支持。（梁碧玲攝）

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雖然MOMOLAND正值新歌宣傳期，但7位成員也落力準備特別舞台。慧彬、妍雨、Jane和娜允以小組形式，重新演繹前輩Girl's Day《Something》的表演，帶來MOMOLAND甚少展示的性感風格，引來台下尖叫聲不斷。而JooE、娥仁和Nancy則翻唱英國歌手Jessie J的《Flashlight》，大曬三人高水準的唱功和標準英語發音，配合台下粉絲舉起的手機燈，形成壯觀的燈海。除此之外，MOMOLAND更驚喜準備《Havan雖然MOMOLAND正值新歌宣傳期，但7位成員也落力準備特別舞台。慧彬、妍雨、Jane和娜允以小組形式，重新演繹前輩Girl's Day《Something》的表演，帶來MOMOLAND甚少展示的性感風格，引來台下尖叫聲不斷。而JooE、娥仁和Nancy則翻唱英國歌手Jessie J的《Flashlight》，大曬三人高水準的唱功和標準英語發音，配合台下粉絲舉起的手機燈，形成壯觀的燈海。除此之外，MOMOLAND更驚喜準備《Havana》舞台，作為送給香港Merry的特別表演。

妍雨被讚短髮造型適合後，怕醜到作狀打台下粉絲。（梁碧玲攝）

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最後MOMOLAND一連唱出爆紅歌曲《BBoom BBoom》和新歌《I'm So Hot》，再一次炒熱現場氣氛，不少粉絲更一同隨著音樂，與偶像一同跳起舞來。慧彬就講到：「第一次在香港開見面會，心情緊張又激動，多謝那麼多粉絲支持我們。」而Jane也提到：「雖然我們正進行打歌活動，可是我們也非常努力為香港Merry準備表演，希望今晚你們能夠帶走美好的回憶。」完結前，7位成員用中英文向香港粉絲說「我愛你」，又向不停向台下揮手派心心，大派粉絲福利。

Nancy公開行山時拍的照片，被粉絲大讚仙氣十足！（梁碧玲攝）