【勝利醜聞】揭電影界有「鄭俊英聊天室」　好友申基鉉自稱無辜

有前BIGBANG勝利、前FTIsland崔鍾訓和Roy Kim等人在內，涉及散播非法偷拍女性影照片的「鄭俊英聊天室」，昨天竟爆出另一類似的電影界「鄭俊英聊天室」，引起全城關注。根據韓國傳媒報導，聊天室中包括兩位電影演員、一位模特兒、富有階層的兒子和夜店Arena的負責人等，立即引來網民展開一連串人肉搜尋。

SBS《8 NEWS》傳說中的電影界「鄭俊英聊天室」成員包括，申姓演員、韓姓演員、鄭姓模特兒、富有階層的兒子及勝利多次進出的夜店Arena負責人，因此又一次引來網民的猛烈討論。其中一名受害女性A向傳媒大爆，自己曾與其中一位金姓企業家是戀人關係，在對方的USB中發現大量非法拍攝女姓相關的影片及照片，單是被移走的影像已高達100條。A講到：「有太多人在內了，感覺是經常拍攝這種的人。」更分享偷拍物包括裸體女姓躺在床上的照片，相信大部分受害人都在神智不清的情況下被拍。

昨天韓國傳媒爆出電影界的「鄭俊英聊天室」，並公開成員的姓氏。（網上圖片）

網民茅頭直指申姓演員是申基鉉，提出他與勝利和鄭俊英等人是好友的關係。（網上截圖）

申基鉉在韓國知名度低 與勝利鄭俊英份屬好友

由於韓國傳媒沒有公開聊天室成員的全名，因此網民憑姓氏猜測申姓演員是32歲男演員申基鉉。眼利的網友指，申基鉉與勝利、鄭俊英和龍俊亨都是好友關係，互相有關注IG外，亦曾結伴參與慈善活動。申基鉉捲入事件後，在個人IG上傳長文否認事件。他講到：「我沒有收過邀請加入這種影片的聊天室，雖然我知道有，可是從來沒有看過。事件發生後，我亦沒有收到警方的聯繫，也沒有袖手旁觀的意思。」否認自己是報道中的主角。最後申基鉉也講到，更希望自己因好作品登上熱搜榜，亦不希望因一個姓氏而出現更多受害者。

申基鉉（左二）曾與鄭俊英、勝利及崔鍾訓等人一同參與慈善活動，因此被推測是加害者之一。（網上圖片）

申基鉉在IG上傳長文申冤，否認自己是報道中的申姓演員。（網上截圖）