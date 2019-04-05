【河成雲香港見面會】嗌粉絲做「老婆仔」 自爆已經無哂腹肌

HOTSHOT成員河成雲自Wanna One解散後，隻身來到香港，於麥花臣場館舉行首個粉絲見面會《HA SUNG WOON 1st FANMEETING “MY MOMENT”》，與香港HA:NEUL（河成雲粉絲）作近距離見面。河成雲相隔近半年再訪港，吸引大量粉絲帶同手燈和手幅支持，現場座無虛席相當熱鬧。

河成雲在舞台正中現身，氣派十足！（葉志明攝）

河成雲以自作曲《Don't Forget》揭開見面會的序幕，台下粉絲則大力揮動手上手燈。華麗登場後，河成雲隨即與香港粉絲分享，以Solo歌手出道兩個月的心情。一場來到香港，被問到想在香港做甚麼時，沒想到他竟然問現場粉絲：「香港有跳笨豬跳的地方嗎？」雖然無辦法挑戰笨豬跳，他就表示想在船上欣賞香港的夜景，更邀請香港HA:NEUL下次一起上船。被問到舉辦是次巡迴見面會的心情，河成雲就話：「一直也想去海外見大家，感覺非常不同亦很新鮮。可是來到香港，這麼近距離見到大家，覺得有一點害羞。即使仍未習慣，但我會努力！」

河成雲初在香港舉行見面會感緊張，現場粉絲即向他用韓文說「我愛你」打氣。（葉志明攝）

主持人亦有即時在台上，即場向河成雲教授廣東話。除了講足「我愛你哋」三次，又問現場粉絲「我係咪好靚仔啊？」外，河成雲更對香港HA:NEUL說：「老婆仔，我好鍾意你地啊！」引來全場女粉絲的尖叫聲。他更在台上和粉絲大玩「河成雲世界盃」遊戲，可是粉絲一條心要偶像選擇腹肌照，又起哄要他露肌。不過河成雲就坦白承認：「我也想向大家公開腹肌，可是現在完全一塊也沒有，下次舉行個人演唱會時必定會重新再操肌！」

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