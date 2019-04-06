鄧紫棋馬來西亞巡唱前要吸氧氣　王祖藍幾年前已神預告呢一幕

鄧紫棋 (G.E.M.) 與經理人的解約糾紛雖然仍未解決，不過G.E.M.的工作並沒有因而停下來，她的巡迴演唱會亦繼續如期舉行。而向來有「小巨肺」之稱的她，日前她在馬來西亞雲頂開騷期間竟然要出動到氧氣罩，在後台要吸氧氣才出場演出。她還於IG story post了相和短片表示：「人生第一次，吸氧氣開演唱會......真難忘！Needed some oxygen！Lol. Unforgettable！」

G.E.M.話：「人生第一次，吸氧氣開演唱會......真難忘！」(IG圖片)

據悉，G.E.M.今次舉行巡唱的地點位於海拔約2千米，空氣稀薄，在此唱歌跳舞自然需要更多的體力，而當晚G.E.M.唱到一半返後台換衫時，由於感到頭暈目眩和缺氧，故需要吸氧氣去維持體力。雖然今次是G.E.M.首次開騷開到要吸氧氣，但大家可會覺得呢一幕有些熟口熟面？原來不時在節目中扮G.E.M.的王祖藍，多年前在一個內地綜藝節目上已經上演過這一幕，當時她扮G.E.M.唱歌期間就因為不夠氣而拿出氧氣罩來吸，估不到祖藍開玩笑竟成真呢。

佢好用力咁吸氧氣。(IG圖片)

以下係G.E.M.當晚吸氧氣嘅情況，以及祖藍扮佢吸氧氣個樣，仲有G.E.M.其他靚相包括性感水着look：