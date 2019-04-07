BLACKPINK新MV有真爆破場面勁驚險　兩日破一億點撃被質疑買榜

韓國人氣女團BLACKPINK，4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa帶着新歌《Kill This Love》回歸韓國樂壇。除了歌曲一出就登上美國iTunes榜一位，成為全球首隊女子組合登榜首外，MV觀看次數更於今天（7日）衝破一億次，成績非常驚人。可是成績優異的同時，又惹來買榜疑雲。

BLACKPINK新歌《Kill This Love》自5日公開後，短短花了兩天14小時就衝破一億次點撃，成為組合繼《DDU-DU DDU-DU》和《BOOMBAYAH》等歌曲後，第8首觀看次數破億的MV。對比PSY《Gentlemen》和BTS防彈少年團《IDOL》分別花了3日8小時及4日23小時破億的紀錄，BLACKPINK又一次刷新世界紀錄。不過就有網民質疑公司有買榜之嫌，並紛紛上傳證據指，日常沒有在YouTube觀看BLACKPINK影片的習慣，可是帳號中突然出現新歌MV觀看紀錄。

BLACKPINK《Kill This Love》MV短短2天14小時就衝破一億次點撃。（網上圖片）

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另外亦有網民提到，只要開啟YouTube中的Live Chat功能，MV的觀看次數便昃以每秒跳升，質疑BLACKPINK的公司以旁門阻道方法，庶《Kill This Love》快速破億。有網友向YouTube查詢有關買榜一事，對方回應：「內容分類與觀看次數增長並沒有關係，只是用作幫助影片製作者、廣告商和管理人員發掘潛在客人。」

沒想到製作組追求真實感，MV中的爆破場面用上真正的炸藥。（影片截圖）

昨天官方公開《Kill This Love》MV的拍攝花絮，畫面中的華麗場景非常吸睛外，相信粉絲必定忘不了，4人跳群舞時背後爆破，石屎等直衝鏡頭的畫面。原來拍攝當時製作組採用真實的爆破場面，炸藥炸開的瞬間，清楚可見BLACKPINK滿頭都是現場的沙塵，Jisoo和Rosé更無法張開眼，可說是相當驚險。訪問時，BLACKPINK也提到爆破畫面是她們最期待的一幕，幸好效果理想亦在粉絲心中留下深刻的印象。

爆破後BLACKPINK 4人滿身沙塵外，Jisoo更無法開眼。（影片截圖）