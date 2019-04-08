【青春有你】決賽歌曲喪抄WANNA ONE張杰　網民：把五首歌縫起來

由愛奇藝製作的男團選秀節目《青春有你》於週日（6日）舉行決賽並公布最終入選男團UNINE的9人名單，不過決賽歌曲卻惹來抄襲疑雲，引起巨大爭議，紛紛要求節目道歉！

《青春有你》於4月6日舉行決賽，選出最終9人出道名單。（愛奇藝青春有你微博）

《青春有你》總決賽中的一首原創曲《暖色》的旋律被指抄襲多達五首歌曲，當中包括Mnet選秀節目《PRODUCE 101》第二季節目出身的「國民男團」WANNA ONE的《Nothing Without You》、《Beautiful》、《Beautiful Part 2》、《Always》以及中國男歌手張杰的《一路之下》。有網民將《暖色》涉嫌抄襲的部分與上述的五首歌的部分剪輯成短片，一比較之下可見，有多處旋律有非常相似的地方。網民表示完全不能接受：「這首歌不是寫出來的，是縫起來的啊」、「作曲家是音樂裁縫嗎？」

決賽中其中一首歌《暖色》被指抄襲WANNA ONE四首人氣歌曲。（網上圖片）

其實《青春有你》節目組涉及抄襲問題已經不是第一次，所以網民都對於歌曲抄襲見怪不怪。《青春有你》的前身是2018年1月播出的《偶像練習生》，當時無論是節目形式和排行制度都被狠批全抄韓國Mnet人氣節目《PRODUCE 101》，而MNET亦曾對愛奇藝發聲明指控對方侵權。不過，節目組卻沒有因此而變得收斂，抄襲風波反而愈演愈烈！

《青春有你》練習生的宣傳照（左）亦涉嫌抄襲韓國男團Super Junior的《One More Time》日本專輯封面（右）。（愛奇藝青春有你微博、網上圖片）

有網民翻出早前《青春有你》練習生的宣傳照，發現與韓國男團Super Junior的《One More Time》和EXO的《The War》專輯照極度相似。而早前《青春有你》練習生參與拍攝的飲品廣告，亦被發現與韓國團體iKON所代言的炸雞廣告簡直就一模一樣，無論是橋段、抑或道具、甚至佈景都極為相似。有網民怒轟節目組根本創意零分，只懂得左抄抄右抄抄，而且根本不懂得對音樂和藝術的尊重。這種毫無創意、只懂得抄襲的節目，還有留下來的意義嗎？

《青春有你》練習生拍攝的飲品廣告（上）亦跟與韓團iKON所代言的炸雞廣告（下）非常相似。（影片截圖）

《青春有你》涉抄襲的罪證：