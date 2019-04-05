蘇有朋外貌「進化」變林峯？　深邃雙眼皮震驚13億網民

內地男團選拔節目《創造營2019》的宣傳片日前正式公開，四位節目導師郭富城、蘇有朋、黃立行及胡彥斌亦回顧自己的出道時期，並分享自己面對困境的經歷。不過，「蘇有朋整容」一詞卻突然登上微博熱搜，皆因有不少網民表示完全認不到宣傳片中的蘇有朋，懷疑46歲的他「再進化」！

《創造營2019》宣傳片中的蘇有朋被指唔同樣。（微博圖片）

蘇有朋以前是團體「小虎隊」的成員，之後因出演《還珠格格》的「五阿哥」而為人熟悉，多年來都憑著沉實演技深得觀眾喜愛，亦參加多個綜藝節目展示自己不同的一面。惟日前公開的宣傳片中的蘇有朋，與大眾印象中的他簡直判若兩人，除了整個造型感覺年輕了之外，下巴拉長了，連五官亦深邃了不少，深深的雙眼皮令眼睛變得炯炯有神，而鼻樑亦變得比之前高，鼻頭更加飽滿，瞬間變成小鮮肉！

蘇有朋因出演《還珠格格》的「五阿哥」一角而深入民心。（微博圖片）

有網民指出，蘇有朋去年出演綜藝節目《中餐廳》時的外貌與現在相差太遠。（微博圖片）

有網民表示，蘇有朋去年出演綜藝節目《中餐廳》時的樣貌與現在相比，變化實在太大，沒有動過刀未免太沒有說服力，更有網民覺得蘇有朋跟林峯「撞樣」！亦有人認為，應該是妝容化得太厚的緣故，而且髮型的改變亦能令人的面形看上去變得不一樣。雖然不少網友都對於蘇有朋整容一事持不同意見，不過都能得出一個結論：蘇有朋變得更靚仔了！

有網友表示，蘇有朋和韓國男演員池晟（左）、林峯（中）及韓國男演員池昌旭（右）有少許相似。（池晟、池昌旭IG／視覺中國）

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