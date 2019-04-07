一個明星有多紅，問廣告商就知道了！從商業角度看，當然希望能挑選一個人氣又高、又有號召力的明星做代言人啦，近日「2018中國最具商業影響力明星100強」名單出爐，一文告訴你誰是投資商覺得最有回報的廣告寵兒！

趙麗穎成為2018年中國最具商業影響力明星。（視覺中國）

去年宣布與馮紹峰結婚的內地女演員趙麗穎，雖然已經成為人妻，但人氣依然，比2017年的排名上升了一位，終於登上榜首！她今年主演的的古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》播出後更一直收視高企，再次去到人氣的巔峰，獲得第一名絕對是實至名歸。

楊冪則比去年排名下跌，跌出前三！（視覺中國）

迪麗熱巴（左）和周杰倫（右）在排行榜中排第二、三名。（視覺中國）

排第二、三名的是一直人氣高企的迪麗熱巴和周杰倫，比去年排名大幅上升9位及15位，下年極有可能挑戰第一名的地位。至於楊冪則跌出前三，屈居第四，未知是否因為2018年尾突然宣布與劉愷威離婚而稍有影響，不過身為電視劇女王的她每年產量都有2至3套，得第四名仍然當之無愧。

古天樂2018年在多個範疇均表現出色。（視覺中國）

陳奕迅在華人樂壇一向具有影響力。（視覺中國）

另外，亦有香港藝人躋身頭十名，不過並不是在內地拍多套電視劇、電影和綜藝節目的陳偉霆，而是古天樂和陳奕迅，分別登上第九及十位。古天樂去年在多個範疇均獲得好成績，除了被推選為香港演藝人協會主席，更憑電影《殺破狼·貪狼》獲得金像奬最佳男主角。他亦因與謝安琪合唱《（一個男人）一個女人和浴室》後大受歡迎，更以大熱姿態獲得《叱咤》「我最喜愛的男歌手」，因此相比去年排名大幅躍進60名！陳奕迅一向在華人樂壇佔一大席位，2018年推出的國語專輯《Cmon in~》入圍台灣金曲獎多個獎項，更第三次奪得「最佳國語男歌手」殊榮，今年因此排名上升39位。而在內地工作甚多的陳偉霆，則只排在第35名。

陳偉霆竟然只排在第35名。（視覺中國）

CelebrityZ（中國）明星商業影響力排行榜由Kantar推出，按明星的受喜愛程度、專業能力、個性、知名度、網絡曝光度等能力作出評估，最後以美譽度、區隔度、傳播力及號召力共四項範疇作評分，評價明星的代言影響力。

「2018中國最具商業影響力明星100強」完整排名名單：