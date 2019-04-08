張繼聰驚覺與日本藝人勁似樣：我嚇一跳，成個人亂曬！

正所謂「人有相似，物有相同」，每個人有可能在世界某個角落，找到與自己「撞樣」的人，而張繼聰今日（8/4）或許找到「世界上另一個張繼聰」，因為他在Instagram分享「自己」爆炸頭的相片，卻表示沒有印象自己拍過這張照片，坦言現時「成個人都亂曬」，連網友都稱照片中的人極似張繼聰！

張繼聰收到朋友傳送的相片，驚覺照片中的人與自己極相似，連張繼聰本人也嚇一跳！（網上截圖）

張繼聰在Instagram稱：「間唔屎有人send相俾我，話阿邊個同我好似樣，但係基本上大家只係一樣有鬚，但係今日收到呢張相，我就嚇一跳，因為完全冇印象影過呢張相，但係我都覺得呢個係我，我依家成個人亂晒 #世界上另一個我 or #我係世界上另一個佢」的確，如果張繼聰沒有言明該照片不是他本人，驟眼看還真是和張繼聰極為相似，有網民不只認同張繼聰的說法，還笑指張繼聰應要跟足照片中的造型影相為證，看看張繼聰與相中人是否真的完全相似。

其實「世界上的另一個張繼聰」是日本演員賀來賢人，該照片是宣傳新劇《上京痞子田中》。（網上截圖）

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至於「世界上另一個張繼聰」是誰呢？原來是日本演員賀來賢人，過往曾參演日劇《Q10》、《體操男孩》、《無敵律師》等，最近憑《我是大哥大!!》奪得第99回日劇學院賞主演男優獎，此外，賀來賢人亦是女演員榮倉奈奈的丈夫。張繼聰分享的相片，其實是賀來賢人7月播出的新劇《上京痞子田中》的造型，今日賀來賢人透過Twitter分享這張爆炸頭相片宣傳新劇，沒想到竟然引來張繼聰的注意。

平日賀來賢人的生活照不太像張繼聰，相信撞樣只是造型與角度的問題。（網上圖片）

張繼聰和賀來賢人不單外貌相似，兩人風格亦不謀而合，張繼聰時常在網上分享日常搞笑事，他在《老表，你好嘢！》系列的趣怪演出亦令不少觀眾拍案叫絕；至於日劇界潛力股賀來賢人參演《我是大哥大!!》，同樣令觀眾捧腹大笑，可見張繼聰和賀來賢人都算得上是搞笑能手。話說張繼聰和賀來賢人都是好戲之人，不知道兩人會否考慮合作拍戲演雙胞胎？

不過賀來賢人一做出奇怪表情，又同張繼聰幾似樣喎！（網上圖片）

我哋一齊睇睇張繼聰同賀來賢人係咪真係咁似樣先！