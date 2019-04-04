【開心速遞】與「媽咪」滕麗名深情對望　周嘉洛：請別妒忌我！

周嘉洛在《愛·回家之開心速遞》「安仔」金成安一角深入民心，不過其實「安仔」的戀情卻七國咁亂，先跟戲中的女朋友Bonnie藕斷絲連，再「出軌」跟好朋友朱凌凌大玩曖昧，近日更人氣急升成為最受捧的「情侶檔」，齊齊拍住上以情侶檔拍廣告搵真銀！不過，其實一切只是煙幕而已，因為「安仔」早已心有所屬了！

周嘉洛和滕麗名這對「母子檔」其實好sweet！（周嘉洛IG）

而這個幸運兒不是其他人，而是他的戲中「媽媽」滕麗名！周嘉洛今日（4日）在IG一口氣上載幾張與阿滕的二人合照，更寫上：「我的福利，請別妒忌我。」除了大擺盞鬼表情之外，更甜蜜地貼頭影相，而且周嘉洛看阿滕的眼神實在太深情了，sweet爆程度簡直完勝真情侶！

周嘉洛深情款款地望住「媽咪」滕麗名。（周嘉洛IG）

雖然安仔經常被媽媽熊尚善虐打兼欺凌，安仔的一句「對唔住媽咪」更成為經典對白。不過戲外的周嘉洛和滕麗名卻是感情好到不得了，周不時各自在IG分享跟對方的合照，連阿滕早前演舞台劇，周嘉洛都有親身支持，果然是廿四孝兒子。現在更一次過大放閃光彈，令不少網民都紛紛留言表示「好sweet啊」、「凌凌會呷醋了」、「真的妒忌了，有個咁索嘅媽咪！」等等。

金成安和朱凌凌已成過去了嗎？（網上圖片）

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