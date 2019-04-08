【3日2夜．多圖】張曦雯揸菲林機留影　原來係限量版勁高價值

撰文：林迅景
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張曦雯普通一張IG相都有過萬Like，證明她相當有吸引力。（IG圖片）
張曦雯（Kelly）主持的《3日2夜》素來都是收視保證，除因節目本身就有一班捧場客之外，Kelly的個人魅力也是原因之一。近日她在個人IG上張貼出數張照片，並標記了#3日2夜的hashtag，即意味著她正在拍攝全新一輯的節目。當然網友們對此消息都興奮不已，不少人也留言表示非常期待。在最新一張IG照中，Kelly借了導演的菲林相機，在陽光底下對著鏡頭輕輕一笑，只是打上「Hey you #3日2夜」，就已經有近二萬人讚好，果然非常有吸引力。
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有網民非常「眼利」，認得Kelly手拿的是一部限量版中古相機。（IG圖片）
張曦雯（Kelly）靚相集：
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照片中，Kelly手拿的相機就顯得有些與別不同，當有網民詢問該款相機是甚麼型號時，就即有人留言回答是「Olympus O-Product」。經網上資料翻查所知，這部相機原來是1988年發售，為慶祝成立70週年而製作的限量版35mm菲林相機，日本國內及國外一共只有兩萬部，每部相機機底均附有專屬編號xxxx/20000，可算是相機發燒友心目中的珍品。據知，現時該款相機在網上拍賣網平均售價約為8千港幣，不過由於只有兩萬部關係，市面上仍然是供不應求的狀態。
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部相機真係好靚：
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