【4月陸劇推介】限古令鬆綁！　新白娘子傳奇、長安十二時辰解禁

4月開播的電視劇根本就是排山倒海而來！不用再擔心劇荒了！有好幾部其實早就要在3月開播，但因大陸廣電總局突然頒布「限古令」，讓《新白娘子傳奇》、《長安十二時辰》都紛紛暫停播出，最近廣電局又取消，好多部劇才得以在這個月開播，很多劇迷才在擔心不知道要禁播到何時，沒想到很快就有好消息，讓大家鬆一口氣。請問大家的4月追劇清單是甚麼呢？？

《面具背後》

上映時間：2019.4.1

開播平台：央視八台

主演卡司：李東學、張儷

該劇為民國懸疑劇，改編自韓國熱播劇《復活》，講述民國特警徐繼發在查一宗離奇命案時，被捲入一場上海灘名流的陰謀之中，意外與孿生兄弟重逢，揭開沉寂多年的真實身份，家族懸案真相大白，2014年就開始拍了，現在才要開播。

《面具背後》劇照

《新白娘子傳奇》

上映時間：2019.4.3

開播平台：台灣愛奇藝

主演卡司：于朦朧、鞠婧禕

原3.27開播的《新白娘子傳奇》電視劇版，因受「限古令」影響延至4.3開播。首次獲台視授權，改編自1992年經典版本，由于朦朧、鞠婧禕主演，高顏值的兩人自開拍就引起網友極大關注，講述凡人醫者許仙和白蛇白素貞之間千年糾葛情緣的故事。

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+ 17 + 16 + 15

《燕陽春》

上映時間：2019.4.4

開播平台：山東衛視

主演卡司：徐百卉、劉牧

該劇講述清末年間，一代俠女燕陽春，少年慘遭滅門，獨自一人背負報仇和傳承雙重重任，於國難中奮不顧身，於亂世中扶養遺孤，歷經種種磨難，從清末走到民國，從民國走到抗戰，從抗戰走到解放戰爭最後到新中國。

《燕陽春》劇照

《封神演義》

上映時間：2019.4.8

開播平台：湖南衛視、台灣愛奇藝

主演卡司：王麗坤、羅晉、鄧倫

這個題材已經被翻拍9個版本了……而在新版《封神演義》中妲己與紂王沒有在一起，而是將妲己和楊戩組成CP，妲己不是妖后，而是身家清白的高貴女子，如此大的改編令小編十分期待到底是毀劇還是會成為新的經典讓我們看下去！

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+ 11 + 10 + 9

《如果可以這樣愛》

上映時間：2019.4.9

開播平台：湖南衛視

主演卡司：劉詩詩、佟大為

等這部劇的劇迷大概都忘了，好幾年前就拍完了…….遲遲沒有播出。講述一對已婚男女殉情自殺，他們的愛人，耿墨池和白考兒在葬禮上邂逅，面對同樣背叛的他們選擇報復卻又同時愛上彼此。

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+ 6 + 5 + 4

《致我們暖暖的小時光》

上映時間：2019.4.10

開播平台：騰訊視頻

主演卡司：邢菲、林一

青春愛情劇《致我們暖暖的小時光》為熱門網劇《致我們單純的小美好》的姊妹篇，沈月、胡一天友情客串！講述氧氣少女司徒末與，性格古怪的學霸男主角顧未易意外相遇，共同經歷畢業、求職、工作，全新青春面孔，不一樣的暖暖小時光。

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+ 4 + 3 + 2

《長安十二時辰》

上映時間：2019.4.13

開播平台：優酷

主演卡司：易烊千璽、雷佳音

講述唐天寶3年上元節前夕，長安城陷入危機，長安死囚張小敬臨危受命，與當朝少年名士李泌攜手在十二個時辰內拯救長安的故事。為重現大唐長安盛景投資超6億人民幣，這個怎麼看都超級期待的啊！

+ 7 + 6 + 5

《因法之名》

上映時間：2019.4.14

開播平台：北京衛視

主演卡司：李幼斌、李小冉、張​​豐毅

《因法之名》是首部以平反冤假錯案為主題的電視劇，是繼前年大爆的《人民的名義》後重點打造的又一部法制巨作。講述許志逸的妻子被害，刑偵隊副隊長仇慕因救拒捕的許志逸殉職，一個錯案、兩代檢察官的故事。

《因法之名》劇照

《一場遇見愛情的旅行》

上映時間：2019.4.20

開播平台：江蘇衛視、浙江衛視

主演卡司：陳曉、景甜

《一場遇見愛情的旅行》由陳曉、景甜主演首次合作，是首部公路懸疑題材的愛情劇，劇情講述在上海，一幅名畫牽扯出一樁跨國洗錢販毒案，白領李心月與臥底緝毒警員金小天被捲入，一場驚險旅途就此展開的故事。

《一場遇見愛情的旅行》劇照

《紳探》

上映時間：2019.4月下旬

開播平台：騰訊視頻

主演卡司：白宇、尤靖茹、季晨

白宇在去年憑藉《鎮魂》大火成為頂級流量，在民國懸疑推理劇《紳探》中飾演神探羅非，與剛從警校畢業的美女秦小曼成為鄰居和同事，從開始性格不合到一起聯手破案，以及帥氣的高冷法醫，鐵三角配置太燃了！

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+ 9 + 8 + 7

《破冰行動》

上映時間：2019.4月中旬

開播平台：台灣愛奇藝

主演卡司：黃景瑜、任達華、吳剛

黃景瑜在出道之作《上癮》便大火成為頂級流量，後來更是轉電影主演電影《紅海行動》圈粉無數，在新劇《破冰行動》飾演緝毒員警李飛，與父親李維民兩代緝毒警察追擊毒販。該劇取材自2013年廣東“雷霆掃毒”系列行動中的陸豐掃毒，殲滅“亞洲制毒第一村——博社村”的真實事件。

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+ 9 + 8 + 7

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019必看時裝劇！12部愛情、校園、商戰、電競推薦偶像劇懶人包！】