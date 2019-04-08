「越南版」林明禎網紅擁近百萬粉絲　笑容勁陽光14歲出道做女團

左邊是越南的Mẫn Tiên，右邊是大馬林明禎，是不是有幾分相似？（IG圖片）

香港網民的目光真係的是遍佈世界各地，任何美少女或網紅，基本上都「逃」不過他們的法眼。香港的倪晨曦（Eva）、簡幗儀（Lilian Kan）、洛兒（Lokyii）；台灣亦有雞排妹（鄭家純）、辛尤里等等；甚至乎馬來西亞的李元玲（Cathryn）、黃潔琪（Miko）都是網民的最愛。不過，最近香港巴打們就開始將目光伸到越南的網紅，而這位現年22歲的Mẫn Tiên（全名：Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên）就屬他們的最愛。

這張就是「bộ ba sát thủ」（中釋：殺手三人組）最近的合照。（網上圖片）

據知，Mẫn Tiên在14歲時，就已經以少女偶像組合「bộ ba sát thủ」（中釋：殺手三人組）在越南出道，不過在短暫加入娛樂圈後，就退出了，及後她更遠趁日本留學。盡管她已鮮少接觸娛樂圈，但憑著她在社交網站上的熱絡，仍然吸引了粉絲，至今她的IG已有約90萬追蹤人數，而Facebook Fanspage更有28萬粉絲數。不過，令人可惜的是，她已經名花有主，有一名拍拖2年的男朋友。

唔怪得佢咁多Fans啦，真係好可愛吖！