HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季生死大戰已進入倒數階段，即將於下星期一（15/4）播出，相信有不少劇迷都等到頸都長埋。為了配合最終季的宣傳，HBO Asia跟OTT娛樂平台NowE就將「鐵王座」（The Iron Throne）運抵香港，於太古城展出，讓劇迷一嘗當上Westero大陸七國帝王的感覺！此外，現場更設有多個大型互動裝置體驗區，讓參觀者仿如置身其中。

高達6尺、重達600磅的「鐵王座」終於來到香港，相信不少劇迷見到都會想嘗試登上王位的滋味。（梁碧玲攝）

600磅鐵王座 粉絲無法抗拒

《權力遊戲》第八季最重要的軸線必是異鬼軍團攻陷絕境長城，在凜冬中與狼族、獅族及龍族掀起一場撲朔迷離的終極激戰。每個展區均以經典場面及主要角色打造，而萬眾期待的「鐵王座」就高達6尺，重達600磅，在四大族徽旗幟的襯托之下，盡顯磅礡氣勢。

展覽另一焦點就落在於第七季尾段出現的冰龍，由龍頭至龍尾長達6米，重逾3000磅，雙翼展開後闊5米，神韻、鱗片及龍角都被栩栩如生，大家更可以跟冰龍作近距離接觸。據了解，整條冰龍組裝前會分拆成三節，搬運工人需要從地下逐級樓梯將它搬上2樓展場，有如螞蟻搬家，相當大工程。

另外，大家亦可以到「AR異鬼拍照裝置」化身為White Walker及到角色展示牆跟喜愛的角色拍照。最後，大家還可以獲得刻名專屬族徽皮革杯墊，親身感受一下《權力遊戲》的威力。