Mark@GOT7自爆9年前與王嘉爾遊香港 　Nichkhun望粉絲注意健康

韓國男團GOT7美籍台裔成員Mark，以及2PM泰國成員Nichkhun昨日（11/4）來港，出席《微博星耀盛典》，兩人分別獲頒「微博Hot Star」和「微博亞洲之星」，加上兩人同屬JYP娛樂，難得同場現身，自然令K-pop迷更關注今次頒獎禮。

同屬JYP娛樂的Mark和Nichkhun一同來港出席頒獎典禮。（陳順禎攝）

GOT7過往數度來港舉行演唱會，以及參與不同演出，所以Mark覺得香港十分熟悉，不過每次來港大多時間都逗留在酒店，他希望日後有機會四處遊玩。Mark又自爆9年前，即是練習生時期曾與GOT7香港成員王嘉爾暢遊此地。問及最喜愛的香港景點和美食，Mark表示喜歡山頂、迪士尼樂園，以及愛吃乾炒牛河。

Mark透露在練習生時期，王嘉爾盡地主之誼帶他遊香港。（陳順禎攝）

至於Nichkhun則表示今次是即日來回香港，未有時間好好遊覽。近年Nichkhun努力向演員方面發展，被問到較喜歡當演員還是歌手，Nichkhun坦言難以取捨，因為他同樣享受演戲和唱歌，難以放棄其中一方面，盼望日後可以增進自己實力，令唱歌和演戲更為優秀。Nichkhun又稱自己為了保持青春和健碩身材，於是常常做運動，他又寄語粉絲要保持身體健康，因為健康對每一個人而言都非常重要。

Nichkhun希望粉絲注重身體健康。（陳順禎攝）