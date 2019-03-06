【多圖】21歲辛睿恩成新一代短髮女神　出道即拍GOT7朴珍榮做主角

1998年出生的韓國女演員辛睿恩，出道只有短短半年就成為韓國新一代短髮女神和「國民妹妹」。在出道後的第一套作品JTBC韓劇《會讀心術的那小子》中，即拍住GOT7朴珍榮擔任女主角，亦已接下近10個品牌代言，成為各大廣告商的新寵兒。

今年只有21歲的辛睿恩，現正就讀成均館大學演技藝術系。正式出道前，曾出演DAY6《Shoot Me》外，去年因拍攝人氣校園網路劇《A-TEEN》而爆紅。《A-TEEN》中的辛睿恩，飾演一名外表冷酷但對朋友非常有義氣的女生。配合「厭世」的精湛演技，留有一頭清爽短髮的她，成功在劇中跑出，更被JYP娛樂相中簽約。加入JYP娛樂後，辛睿恩在出道作《會讀心術的那小子》隨即擔正做女主角，可見她備受公司和劇組重視。

辛睿恩和GOT7朴珍榮雖然是公司前後輩，可是兩人坦言拍劇時並不熟悉對方。（網上圖片）

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昨天辛睿恩與GOT7朴珍榮、金多順和金權等同劇演員，一同出席新劇記者會。對於出道作，辛睿恩坦言會有緊張的心，可是她表示感謝作者讓她遇到非常好的作品，亦信任地把作品交給自己，承諾會更用心做好角色。《會讀心術的那小子》的導演也講到，當初朋友介紹辛睿恩這位新人演員時，他也不知道是誰，更發脾氣問是誰。兩人初次見面時，導演大讚對辛睿恩印象非常好，簡單試鏡就選中她。而劇集將於11日開播，辛睿恩的表現絕對非常值得期待！

拍攝《A-TEEN》時的辛睿恩留一頭短髮，吸引了不少觀眾的視線而爆紅。（網上圖片）

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