何猷君隔空向「造謠者」下戰書　歡迎攜子驗血認親：我送你一個億

何猷君被傳與奚夢瑤拍攝《愛的時差》而撻著，雖然男方未有承認，但兩人關係一直是公開的秘密。（網上圖片）

澳門賭王何鴻燊的24歲四房兒子何猷君與30歲內地名模，Victoria's Secret Angels一員（中譯：維密天使）的奚夢瑤因拍攝內地綜藝節目《愛的時差》而傳出緋聞，隨後兩人之後更被拍得經常出雙入對約會，更被網民撞見兩人一同乘搭飛機出遊。雖然兩人緋聞越炒越熱，但男方就一直都未承認與女友的戀情。不過，日前就有網民向傳媒爆料，指在何猷君及奚夢瑤在飛機上，曾向空姐透露女友已懷孕數月，食慾不是很好。

何猷君隔空向「造謠者」下戰書。（IG圖片）

對此，何猷君今日（4月13日）就在IG上澄清有關傳言純屬無中生有，並將他與空姐的對話完整貼出。未幾，相隔1小時後，他再度發文向造謠者「下戰書」，表示如有找到他在外面有小孩的證據，歡迎聯繫，以及會以「一個億」作報答。何猷君IG寫道：「今天的事情已足夠神奇，多年『被父親』更荒唐。乾脆這樣好了，給造謠一個賺錢機會。我這裡（裏）註冊了個郵箱：marioifoundyourkid@163.com.你們要是找到我居然在外面有小孩的證據，那麻煩你聯繫我們。我媽肯定希望抱孫。你們找到了，帶著小孩來約我做DNA鑒定，費用我來付。如果成功，我送你一個億，作為給我們何家帶來新成員的答謝。如果失敗，那驗血的錢麻煩你同等數目捐給慈善機構。與其有空去造謠影響我生活，倒不如找機會賺一個『小目標』？」



何超蓮亦在底下留言：「Lolololol nice one」，似乎十分支持他的行動。

奚夢瑤照片：