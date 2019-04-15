【鐵探】張寶兒為袁偉豪零表情演技辨護：連佢自己都不自覺挑剔咗

早前袁偉豪在BigBig Channel開Live與觀眾講劇情、談及拍攝時的各種辛酸，歷時一個多小時的Live中，還盡訴心中情，回應了網民對張寶兒的誤解，力撐女友。袁偉豪明天即將前往哥倫比亞拍攝新一輯《打工捱世界》，而缺席今日的《鐵探》宣傳活動，女朋友張寶兒亦替他解釋，是因為防疫針引起不適才決定留在家中。對於袁偉豪早前開Live（詳：【鐵探】開Live回應木訥負評 袁偉豪認壓力爆燈：控制唔到自己！），張寶兒接受《香港01》訪問說：「因為呢個劇集一出嘅時候，好多都Focus喺度，而且大家演員都非常有經驗，可以當大家都好欣賞呢個作品嘅時候，都會不自覺挑剔咗，連佢自己都係。」

近日袁偉豪開Live講及不少心中事，其中也有回應網民對張寶兒的看法。（梁碧玲攝）

張寶兒在訪問中也為男友袁偉豪辨護：「佢個角色係去到後面先會有發揮，可能大家都覺得佢係做得偏向自然少少。我覺得，因為咁樣，所以去到後面（劇情發展）嘅時候，對我或者身邊成個Crew嚟講更加震撼。」對於網民指摘「張寶兒在袁偉豪背後搞是搞非」的言論，除了袁偉豪有在Live中為女友澄清外，張寶兒也在訪問中應有關言論。「你話我搞是搞非我真係唔識答你。我唔係好理佢生活選擇上面做啲乜嘢，亦都相信佢係一個成年人，佢會做佢自己嘅選擇，我都會好專重。其實，佢嘅率直係有原因嘅，佢唔係一個冇禮貌嘅人，對身邊嘅人都好好，即使係陌生人都好禮讓，而且會為他人著想。」



【鐵探】開Live明撐女友張寶兒冇搞是非 袁偉豪：佢令我更加率直

張寶兒表示，袁偉豪因為打防疫針而身體不適，所以缺席宣傳活動。（梁碧玲攝）

問到張寶兒，會否提醒男友袁偉豪「收歛」一些，又或者如坊間所說：戴返個「偽人」面具，她回答說：「我相信佢會不斷學習，不過佢本身性格唔係好會有第二個臉孔畀人睇，所以有時候會直接咗。」