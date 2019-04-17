向太批許志安「被抓到才認錯」　張名雅為Sammi打氣：要活得更好

許志安同黃心穎昨日（16日）於的士內纏綿片段曝光，令全城沸騰，大家痛罵當事人之餘，也很關心鄭秀文（Sammi）以及馬國明，兩人至今仍未有任何表態。尤其是Sammi曾經患有抑鬱症，不少粉絲及友人都擔心其舊病復發。

今日（17日）凌晨，向太在微博發文，她指這次男藝人出軌，肯出面認錯，可能有人覺得他比其他男星好，但事實並非如此，因為無論有沒有站出來，出軌是事實，已經造成傷害，向太續指：「出軌的對象還和老婆是朋友，他們也經常合作，可以說這是在眼皮子底下作案。如果他真的愛老婆，就應在做這件事時想想老婆的感受。他也就是被抓到了，才出來承認錯誤，如果計程車司機沒有拍到這些，是不是還會繼續呢？」向太表示，既然選擇了對方個，就要避免誘惑，選擇忠心，「那些妻子的原諒背後，要承受了很多的傷害，隱忍了很多的眼淚。不論妻子會作何選擇，只希望她可以早日放下，選擇讓自己覺得幸福的那條路。」

雖然向太通篇未有指名道姓，但相信講的都是許志安同Sammi。而網友也回應「中肯」、「不可原諒」、「愛她就應該在犯錯的時候考慮對方的感受」等。

向太凌晨發文感慨，表示無論Sammi做什麼選擇，都希望她能早日放下，選擇讓自己幸福的道路。（微博截圖）

而與黃心穎同屆的港姐冠軍張名雅是Sammi的教友，她也在IG Stories為Sammi打氣：「呢個世界實在太多誘惑，大家都知道是錯的但都會選擇犯錯。Mi，你要加油，活得更好！」