【倚天屠龍記】陳鈺琪、祝緒丹外…新版7大主要女角位位都省鏡！

自古以來很多翻拍經典的電視劇多半都是被柴台，但是沒有想到這一次《倚天屠龍記》卻是在內地取得大成功，每週一大群人都在期盼着追劇，甚至在一些熱門的短視頻平台出現洗版。其實細想這可能與劇中的6大美女有很大的關係，顏值都是超級高，不過最終因為這部劇爆紅的，卻只有兩位主角——飾演趙敏的陳鈺琪及飾演周芷若的祝緒丹。

第一美：楊不悔

其實楊不悔是一個奇葩的存在，也是劇中少有對張無忌沒有愛慕之意的女子，這個名字就是她娘紀曉芙為了表達自己對當年選擇的不後悔取的，可能也就是為了楊逍傳達自己真情的。

她的娘紀曉芙是武當殷六俠未過門的妻子，無奈愛上了楊逍還生下楊不悔，在那個年代對於殷六俠來說是莫大的恥辱，誰知偏偏未婚妻的女兒卻愛上了自己，這也讓他的怒火慢慢褪去。不過這段複雜的關係卻也是一段奇葩的存在，你奪走了我的未婚妻，結果我娶了你的女兒。因為與張無忌沒有太多交集，所以露面機會不多，最終也沒有因為該劇引起話題。

第二美：小昭（許雅婷飾）

+ 3 + 2

其實這個版本的小昭顏值真的是非常高，一出場還是驚豔，文文靜靜的，不過有很多網友吐槽她的大眼Con太明顯了，本來以為她能紅的，可能是因為劇中人設太過文靜、太過安守本分，沒有什麼亮點，不能讓大家獲得傳播點吧。不過說實話，小昭我還是比較喜歡邱淑貞的版本，她當時的表現真的是太棒了，是無法被超越的。

第三美：殷離（曹曦月飾）

+ 4 + 3 + 2

其實張無忌的表妹殷離在劇中還是非常有個性的一個女子，絲毫不隱藏自己對張無忌的愛慕，而且曹曦月表演的也是古靈精怪，她可是明道旗下重點打造的演員，本以為這次能爆紅，無奈可能因為人設的瘋瘋癲癲也沒有傳播開來。

第四美：黃衫女子

黃衫女子（趙櫻子飾）（《倚天屠龍記》劇照）

其實黃衫女子一直是一個神一樣的存在，關於她的傳說有很多種，還有就是她的武功到底有多高，誰也不知道，當周芷若使出九陰白骨爪的時候，她蜻蜓點水就化解了，趙櫻子出演的黃衫女子顏值確實是很高，無奈露臉就兩個小片段，實在是很難讓人記住。

第五美：周芷若（祝緒丹飾）

+ 5 + 4 + 3

祝緒丹是楊冪旗下的得力幹將，其實出演該劇之前就已經有很高的人氣了，《三生三世十里桃花》裡面就讓觀眾深深記住了她，這次出演周芷若應該是更上一層樓，但是通過傳播指數來看，似乎沒有達到預想的效果，當然她的表現是非常好，得到了劇迷的認可，只是沒有讓她達到下面兩個人的那種效果。

第六美：趙敏（陳鈺琪飾）

+ 3 + 2

說真的任何一版《倚天屠龍記》中，大家都是迫切看到趙敏的出現，而且之前出了張敏，黎姿和賈靜雯的三大經典，所以這次新版的趙敏是壓力最大的，搞得不好是要被罵的，可就是這個陳鈺琪似乎天生就是為古裝而生的，表現的實在是太好了，完全是把廣大劇迷撩得不行，各大短視頻平台都被她霸屏，紛紛表示每週就是為了等她。

其實陳鈺琪不能用美來形容，說她飄逸更好，劇中她對張無忌的愛是刻骨銘心的，以及她做事的風格更是與眾女子不一樣的，陳鈺琪表現的恰到好處，所以這次終於是憑藉該劇大火了。

第七美：殷素素（陳欣予飾）

+ 4 + 3 + 2

本來殷素素是一個很簡短的人物，就在以前那些版本中也沒有引起大家注意，但是這次陳欣予的出場確實驚豔了眾多劇迷，雖然篇幅不多，但是她卻很好的把愛恨情仇表現的得到，這次很多人更是被她的美貌折服，所以她這次也因為該劇徹底是大火了一把，曾經一度比陳鈺琪刷屏還要多。

所以說成名需要實力，需要顏值更需要運氣，每一個演員的成名都不是偶然的，都是努力加運氣的結合的，希望他們能給大家帶來更多好作品，同時也期待新版《倚天屠龍記》能有一個完美的結局。

【本文獲「喊我追劇」授權轉載，微信公眾號：hanju1234】

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