《倚天屠龍記》都有F4？武俠劇變《流星花園》！粉絲幻想揀老公

金庸武俠經典《倚天屠龍記》改編電視劇來到第8版，不管是金庸粉絲還是一般觀眾都會質疑，一樣的劇情又能改出甚麼新意呢？！但是由曾舜晞主演的新版《倚天屠龍記》卻創出新風格，大俠也可以走《流星花園》F4的偶像路線，在主角張無忌還未意氣風發前，粉絲就在配角裏排起「老公名單」，掀起沒有主角也圈粉的口碑，到底有誰榜上有名呢？

第4名：殷野王（阮聖文飾）——老是帥氣出場的搞笑擔當

天鷹教少主、也是主角張無忌的舅舅，每次出場都當「行catwalk」，眼神姿態充滿霸氣，立即吸引所有目光，讓人覺得這哥一定很能打，只可惜殷少主擅長的只有出場，過程跟結尾太快、次次被秒殺，雖然與「高手」無緣，卻因為出場結尾反差大太搞笑、成功引起關注，成為劇中另類圈粉的人物！

點圖看更多阮聖文照片▼

+ 3 + 2

第3名：張無忌（曾舜晞飾）——機智仗義的武林小鮮肉

金庸迷都知道，張無忌在習得九陽神功與乾坤大挪移之前，除了處事圓滑的小聰明，其他方面都非常膽小，令登場氣勢弱了不少！但有九陽神功護體之後，於光明頂之下為解救素未謀面的明教眾人，甘願受滅絕師太三掌，過程與滅絕的論戰、受掌的氣度，都展現王者的風範，靠帥氣仗義開始圈粉，光明頂力戰6大派高手成名，後勁凌厲。

點圖看更多曾舜晞照片▼

+ 6 + 5 + 4

第2名：張翠山（李東學飾）——見識遠大、眼神迷人的黑騎士

張無忌的爹張翠山，也是武當張真人坐下第5第子，江湖人稱張五俠，身為主角的爹當然不是簡單的角色，一身白衣、瀟灑正氣，但卻其他名門正派不同，看人看心不迂腐，對天鷹教殷素素多次英雄救美，深情朦朧的眼神很勾魂，與殷素素漂流海上的體貼照顧、求婚告白，成為本劇粉絲最想嫁的人物。

點圖看更多李東學照片▼

+ 4 + 3 + 2

第1名：楊逍（林雨申飾）——撩技情話十級的少女殺手

明教光明左使楊逍，一股雅皮士書生的風格，與滅絕交鋒邊打邊撩，自信的眼神、俐落的動作，搭上獨門邪笑，瞬殺萬千少女、一戰成名，不同殷野王連過程結果都很帥，是兼具顏值與實力雙料冠軍！

點圖看更多林雨申照片▼

+ 4 + 3 + 2

擄回紀曉芙之後的日常互動，雖端着溫文爾雅的氣質，卻每每拋出勾人的眼神試探，加上「跟我回光明頂，做我的人」、「我楊逍此生，只要你紀曉芙一個女人足矣」等猝不及防的直進情話，使粉絲芳心失守，癡笑評點「一遇楊逍誤終身」，榮登本劇圈粉之王！

簡言之，2019新版《倚天屠龍記》的成功就在於「選角」！除了第一線主演，選用顏值演技都在線的新銳演員，重要配角也都慎選到位，各個如同小說本尊演出，讓這個眾人已知的劇情翻出新味，滿足舊雨新知的味蕾！

點圖看更多《倚天屠龍記》精彩劇照▼

+ 8 + 7 + 6

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》新版倚天屠龍記｜曾舜晞、陳鈺琪主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】