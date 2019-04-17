【任噏亂評】點解睇中半百許志安？　黃心穎從頭到尾只愛自己！

許志安同黃心穎昨日（16日）於的士內偷食片段曝光，事件震驚全城，兩位當事人更成為「過街老鼠」，被民眾鬧爆。雖然許志安在當晚立即召開記者會認錯，並全面停工，但也於事無補。

至於黃心穎，在醜聞曝光之後一直未有公開回應以及露面，只是借樂易玲傳達自己的悔意，以及對不起馬國明及其家人，直到今日（17日）下午5點，才首度貼文致歉。其實黃心穎自出道以來一直緋聞不斷，不斷被傳搭上已婚男藝人，被網友封「姣wing」。

隨著事件愈演愈烈，網友不止找出黃心穎的舊時緋聞，更由內到外分析其性格特徴：就外貌來看，黃心穎都算有幾分姿色，睇得過眼，但未去到令人回眸觀望的女神級數；能力上，懂得利用人際關係做事，但能力不是最好，因而「勾引」男人成為她最感到有成就的事，嘗到甜頭之後更樂此不疲，從她不斷分享跟男藝人合照，可見一斑。

與男人傳情 經驗愈多愈想向難度挑戰

當初黃心穎同馬明傳出戀情時，都不被網友看好，認為女方只是為了上位，現在看來，女方的種種行為，可能根本沒將馬明擺在心內。而行為上，主動跟男性調情，如果沒有另一半，對方自然受落，幾句曖昧短訊加小小肢體接觸，已經可以搞掂，但體驗過之後會覺得太無挑戰性，因而向更高難度挑戰——有婦之夫。

通常大部分有婦之夫，定力都會大些，而且懂得避忌，甚至有部分很愛另一半的男性會對此類女性拒而遠之，如果在這樣的情況之下，可以搭上這位男性，不止可以「證明」自己的吸引力，還會覺得成就感十足。

黃心穎自出道以來不斷有傳搭上有婦之夫，行為令網友看不過眼，封她做「姣wing」。（IG圖片）

擊破童話 不惜一切

黃心穎為何會選擇許志安？絕非好似她自己寫的那般是「Fans」，最重要的原因是許志安的另一半——鄭秀文（Sammi）。

堂堂香港殿堂級天后，出道近30年，在樂壇的地位舉足輕重，還是杜琪峰「最愛的女演員」，演唱會叫座力NO.1！此外，圈中好友無數，幾乎零負面新聞，口碑絕佳。而這位天后一生最愛的男人是許志安，兩人由華星時期已經相識，之後相知相戀，28年來分分合合，經歷過不少風風雨雨，最終步入婚姻殿堂，他們的愛情被黃子華譽為「香港最後一個童話」，而Sammi也公開表示許志安對其家人照顧有加，許志安更是出名愛老婆，兩人可謂是圈中的模範夫妻之一……連天后的老公都被「征服」，周圍的朋友皆知，只有Sammi被蒙在鼓裡，仿佛在講「睇下我幾犀利！」，內心成就感爆棚！

然而，更加令人髪指的是，黃心穎有意接近Sammi，不時與其互動，同天后扮Friend，帶攜自己之餘，更令Sammi放下戒心，還密密公開與許志安互動，表面風平浪靜，實際笑裡藏刀，非常工於心計，真是細思極恐！

Sammi至今仍未有消息，令一眾粉絲及好友都十分擔心，希望Sammi在大家的支持下能夠渡過難關！（IG圖片）

而許志安出道多年，無論人氣以及工作能力一直都不如Sammi，甚至被網友稱「軟飯王」。之所以對黃心穎受落，因為女方好似小粉絲一般迷戀他，也許是體驗到被「崇拜」的感覺，充滿新鮮感，因而樂在其中。

許志安不是第一次出軌，而Sammi依然不離不棄，實在辜負太太的一片真心。（IG圖片）

不是愛許志安 只是極愛自己

網友表示，其實黃心穎這種性格特徴，完全就是自私的行為，一世只愛一個人，就是她自己！這樣的人永遠不會真正地愛一個人，因為無法證明自己的吸引力。黃心穎的失當行為可謂「一人累全家」，所有參演劇集通通被抽起，連累一眾同劇演員，讓他人為其犯下的錯誤埋單！而且她關閉自己的社交平台的留言功能，導致其姐姐黃心美的IG被大家鬧爆，相當沒有責任感。

黃心穎同許志安身為公眾人物，一舉一動都在眾目睽睽之下，所做的一切都會被放大，頂著這樣的光環，應該力所能及地為大家傳遞正能量，支持、幫助以及影響更多人，如今做出這樣有違道德之事，應該好好反省自己的所作所為，學識如何做人！

Sammi出道近30年，事業經歷過高高低低，從抑鬱症走出之後，無論性格同心態都發生很大轉變，縱觀Sammi的社交平台，一直都在傳遞正能量，以身作則影響著大家，鼓勵大家，這樣的天后令人崇敬，有誰不愛？（IG圖片）