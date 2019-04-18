【權力遊戲】男人最痛算這種！Jon Snow騎龍夾爆蛋：痛到命都冇

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）終於在這週正式播出了最後一季第1集，還記得在上個月開播前夕HBO推出了終極版預告，首度向觀眾透露男主角「Jon Snow」終於要騎上「龍后」Daenerys Targaryen寶貝龍，而在《權力遊戲》第8季開播之後，我們很快也就看到了「Jon Snow騎龍大冒險」的精彩畫面。

《權力遊戲》之前曝光的終極預告中，龍后帶着Jon Snow來到剩下了兩隻龍前，顯示着Jon Snow也要騎上龍了！

《權力遊戲》最終季劇照

在《權力遊戲》第8季首集播出完後，HBO也發布了特別的拍攝幕後花絮，由「Jon Snow」演員Kit Harington親自揭開這場戲的秘辛：「有個鏡頭是Jon Snow差點從龍的背上摔下來，因為這樣左右劇烈搖晃，我右邊的蛋蛋就被夾住了，但片場可沒有時間讓我喊停。」

《權力遊戲》最終季劇照

Kit Harington痛苦回憶：「我只能繼續在那個機器上被扔來扔去，當下我心想『這就是我的死法，在這台模擬器上被夾着蛋蛋扔來扔去。』這絕對不是個笑話。」透過Kit Harington悲傷的眼神和停頓的語氣，就可以知道《權力遊戲》這場戲對他造成了多大的心靈創傷和肉體折磨，最後他笑說：「抱歉，我好像過度分享了。」

男人最痛算這種！Jon Snow騎龍夾爆蛋逐格睇（點圖放大▼）

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得知Kit Harington這一段拍攝過程的幕後花絮之後，觀眾們不妨可以再度回味一次《權力遊戲》第8季開播畫面，觀察一下當時Jon Snow是不是真的有一種忍耐着不要哭出來的「男人最痛」？

《權力遊戲》最終季熱播中，點圖欣賞首集精彩劇照▼

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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