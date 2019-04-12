【權力遊戲】劇中「外語」純屬虛構　龍母Khaleesi成熱門女性稱號

HBO神劇《權力遊戲》最終回（第八季），將於下星期一（15/4）早上隆重啟播！不過如果大家英語能力仍未足以聽得明白劇中的對白，就再要等約12小時才有繁體中文字幕版本！不過就算你對英語完全能力駕馭，劇中有兩種語言，還是要有字幕才能聽得明白，分別是多斯拉其語（Dothraki language）以及瓦雷利亞高地人民使用的瓦雷利亞語（Valyrian languages）。

當中龍母經常說的「外語」，正是Dothraki 和Valyrian，而其稱號Khaleesi就是Dothraki，解作「皇后」。（網上圖片）

瓦雷利亞語、多斯拉其語原來是虛構語言

其實Dothraki，Valyrian是一種虛構的語言，是由David J. Peterson一手包辦創作。例如「Khaleesi」來源的Dothraki（劇中龍母與「馬王」Khal溝通的語言），David以馬丁小說上的多斯拉其語單詞和短語為基礎總共創造了超過3千個字詞，連發音亦有要求。

龍母是以英語向龍下命令。（網上圖片）

David J. Peterson（網上圖片）

Khaleesi由虛構變真名

根據2012年的外國傳媒報導，2012年有超過140名初生女嬰被父母命名為「Khaleesi」，見證《權力遊戲》對社會影響之深。而「Queen」「女皇」等女性稱號亦有部分被解作「皇后」的「Khaleesi」取而代之。即使Khaleesi這個名稱在《權力遊戲》頭1至3季出現較多，但原來至今仍然有很多人以Khaleesi自稱！光光在香港，已有兩位女士以Khaleesi自稱，其中一名還是網紅「女皇素」。

女皇素（soso.khaleesi）：

+ 7 + 6 + 5

Stephanie（yoga.khaleesi）：

+ 8 + 7 + 6

RJ Nethra（khaleesi_of_radio）：

+ 5 + 4 + 3

模特兒Khaleesi（afro.khaleesi）：

+ 2

名為Khaleesi的貓貓：

+ 3 + 2