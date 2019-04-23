【權力遊戲】Arya無上裝床戲　Fans崩潰：似睇自己阿妹偷嚐禁果！

全球億萬影迷的焦點、HBO超級大劇《權力遊戲》已首播的最終季第2集中，各大家族聯合對抗異鬼大軍的戰火一觸即發！劇中各人或與曾有仇怨的舊識化解心結、或者把握機會享受最後的寧靜。史塔克家嘅細女Arya決定喺生死交關之前偷嚐禁果，體會性愛歡愉的滋味，於是主動同相識已久的先王私生子Gendry上床，告別處女之身。由於絕大多數觀眾都睇住Arya由第1季小女孩一路長大成人，雖然明知遲早有咁嘅一日，當真正睇到呢一幕，都係有啲難接受…

《權力遊戲》第8季第2集Arya偷嚐禁果一幕逐格睇▼

+ 3 + 2

《權力遊戲》由一開始，性愛場面就從來冇輕手、故作含蓄，大多數主角都有過激情或者裸露戲份，唯獨第一季中仲係小朋友的Sansa 、Arya、Bran等史塔克姊弟，一直都唔駛脫、拍攝令人尷尬的「清涼鏡頭」。Sansa 之前曾經有新婚之夜慘遭強暴的片段，編導選擇用稍微節制的手法呈現，扮演Sansa 的Sophie Turner亦唔需要裸露。但到咗Sansa 細妹Arya「破處」場面，就冇咁易放過扮演者Maisie Williams。有趣嘅係，Maisie原本唔知真係要拍床戲，仲以為兩位編劇拎假劇本呃佢。

Maisie Williams由2011年第一季起就是以史塔克家細妹Arya一角出現，一路煲開劇的Fans可謂由細睇到佢大▼

+ 5 + 4 + 3

Maisie Williams而家已經22歲，冇唔能夠拍激情戲嘅問題，佢同Sophie由第一季開始扮演姊妹，所以私下勁Friend底。有一日Sophie打電話問佢劇本睇到邊度，佢話仲睇緊最終季第一集嘅一半，Sophie即刻要佢睇吓第2集某場戲，佢先知終於輪到自己要拍裸露戲，不過依然以為係假劇本。結果，兩位編劇話佢知，雖然之前拎過假劇本整蠱演員，但係最後一季冇必要咁樣做，Maisie先知呢場戲非拍不可，即刻嗱嗱聲去健身操Fit個body，提前做好準備。

其實廣大的權迷Fans中，支持Arya與Gendry一Pair的不在少數，但編劇一下子令二人關係向前邁進咗咁多，劇迷紛紛網上留言表示：「好似睇到自己阿妹搞嘢咁，眼冤！」不過，當到劇集首播時，最大尺度只係播咗Maisie裸上身側面露乳嘅鏡頭，冇完全露晒。

延伸閱讀：

「冰與火之歌」最終季首播 亞洲版比歐美少了這些部分！

「冰與火之歌」最終季合照藏玄機？C位的她最後贏家？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】